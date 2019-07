PARTAGER Le Congo et la Chine à l’honneur à l’AITEX

L’Apebi organise la 4ème édition de Africa It Expo les 24 et 25 octobre à Rabat, sous le thème « faire du numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance ». « Le numérique devient une ressource de croissance indéniable pour le continent, sans pour autant oublier les défis. Les contraintes et les besoins du continent trouvent leurs solutions dans la forte capacité de l’Afrique à répondre aux challenges, faisant de l’AITEX 2019 l’agora de l’innovation et de la technologie », souligne Mme Saloua Karkri Belkeziz, Présidente de l’APEBI. Plus de 1200 participants venus du monde entier ont pris part à l’édition de 2018 qui avait mis à l’honneur le Rwanda et le Bénin. Cette année encore deux pays seront à l’honneur : la République du Congo et la République Populaire de Chine.

Pour les organisateurs, ce choix n’est pas anodin. L’économie numérique en République du Congo est un secteur transversal qui accompagne le Gouvernement dans ses efforts de modernisation et de diversification de l’économie; de mise en œuvre des réformes relatives à l’amélioration du climat des affaires; ainsi que le renforcement des infrastructures essentielles à une transformation économique, une croissance inclusive et la création des emplois. Pour la République populaire de Chine, le Maroc joue le rôle de hub et de plateforme économique et commerciale vers l’Afrique subsaharienne. L’économie numérique compte en effet parmi les secteurs d’avenir qui font de l’Afrique une terre d’investissement et de croissance.