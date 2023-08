Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, réitère sa position en faveur de la paix en tant que choix stratégique pour résoudre le conflit israélo-palestinien, a affirmé, lundi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Royaume soutient le processus de paix visant à parvenir à une solution juste, durable et globale permettant au peuple palestinien frère de recouvrer ses droits légitimes et d’établir son Etat indépendant, viable et souverain, avec Al Qods Est comme capitale, conformément à la solution à deux Etats, a indiqué M. Bourita lors d’une réunion ministérielle virtuelle de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur les incidents d’autodafé de copies du saint Coran en Suède et au Danemark.

Dans une allocution lue en son nom par le Directeur de l’Orient, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Fouad Akhrif, le ministre a souligné que le Royaume réaffirme son rejet de tous les actes provocateurs condamnables et des mesures et pratiques unilatérales visant les territoires palestiniens occupés, Al Qods Acharif et la mosquée Al Aqsa.

La question palestinienne et Al Qods Acharif ont été et resteront la cause de l’ensemble des Marocains, Roi, gouvernement et peuple, et un axe principal de l’action politique, diplomatique et humanitaire sur le terrain menée par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, président du comité Al Qods, a assuré M. Bourita.

LNT avec Map

