Confinement : McDonald’s Maroc pense aux parents et à leurs enfants…

En ces temps difficiles de Covid-19, les parents découvrent le quotidien des professeurs et instituteurs. Et en plus de devoir assurer le suivi des cours et des devoirs de leurs enfants, ils sont également confrontés à la difficulté de leur trouver tous les jours des activités, surtout quand ils doivent, en plus, télétravailler. Dans ces conditions, et pour venir en aide aux parents avec leurs enfants, McDonald’s Maroc leur propose : #KhelikMerta7FDarek, une nouvelle plateforme numérique avec des jeux, des vidéos et autres activités ludiques. #KhelikMerta7FDarek est une nouvelle plateforme numérique gratuite disponible sur le site www.mcdonalds.ma. Elle a été spécialement créée par McDonald’s Maroc en ces temps de crise. Cette plateforme propose diverses activités ludiques et éducatives : des coloriages, des jeux, des découpages et collages sont ainsi proposés aux enfants et à leurs parents. La plateforme met également à leur disposition des vidéos de spectacles de marionnettes, d’histoires racontées par un conteur ainsi que d’initiation à certaines activités sportives.

Happy Studio est un monde divertissant, éducatif et totalement sûr pour les enfants et leurs parents. Les enfants peuvent s’y amuser avec leurs personnages préférés de Happy Meal. Et quant aux parents, ils y trouveront de nombreuses idées intéressantes pour passer plus de temps avec leurs enfants.

En mettant en place ces initiatives, McDonald’s Maroc entend être aux côtés des parents et leurs enfants et être toujours en cohérence avec ses valeurs attachées à la famille, dit-on auprès du restaurateur.

LNT