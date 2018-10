PARTAGER Confiance des ménages : Les Marocains ont le blues, selon le HCP

Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP, montrent, globalement, que la confiance des ménages s’est dégradée au troisième trimestre de 2018.

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est ainsi établi à 82,5 points, au lieu de 87,3 points enregistrés le trimestre précédant et 85,5 points une année auparavant.

Les composantes de l’ICM portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière.

Sentiment d’une détérioration du niveau de vie des ménages

Au troisième trimestre de 2018, 40,6% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 28,3% un maintien au même niveau et 31,1% une amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 9,5 points, en dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédant que par rapport à une année auparavant où il était à moins 5,4 points et à moins 3,1 points respectivement.

Au cours des 12 prochains mois, 25,1% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 37,9% à un maintien au même niveau et 37,0% à une amélioration. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur passe à 11,9 points au lieu de 15,0 points le trimestre précédent et 10,5 points le même trimestre de l’année 2017.

Attente d’une hausse du chômage

Au troisième trimestre de 2018, 74,9% contre 9,7% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est resté ainsi négatif à moins 65,2 points, en dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent où il a enregistré moins 61,7 points que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il était à moins 59,9 points.

Une conjoncture toujours perçue comme moins propice à l’achat des biens durables

Au troisième trimestre de 2018, 55,9% contre 25,7% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. Le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif, passant à moins 30,2 points contre moins 25,8 points le trimestre précédent et moins 31,5 points le troisième trimestre de 2017.

Opinions négatives quant aux évolutions passées et futures de la situation financière des ménages

Au troisième trimestre de 2018, 62,7% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 33,5% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 3,8% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à moins 29,7 points contre moins 24,1 points au trimestre précédant et moins 22,6 au même trimestre de l’année précédente.

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 29,6% contre 11,4% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 18,2 points au lieu de moins 15,2 points enregistré un trimestre auparavant et moins 14,5 points un an auparavant.

S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 30,0% contre 11,8 % des ménages, s’attendent à une amélioration de leur situation financière. Le solde d’opinion de cet indicateur enregistre 18,2 points au lieu de 28,1 points un trimestre auparavant et 19,6 points un an auparavant.

L’enquête fournit également des données trimestrielles sur la perception des ménages relatives à d’autres aspects des conditions de vie. Il s’agit en particulier de la capacité des ménages à épargner et de l’évolution des prix des produits alimentaires.

Capacité future à épargner : perceptions plus pessimistes

Au troisième trimestre de 2018, 17,7% contre 82,3% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est passé ainsi, à moins 64,6 points, au lieu de moins 57,9 points le trimestre passé et moins 55,7 points une année auparavant.

Attente d’une hausse des prix des produits alimentaires

Au troisième trimestre de 2018, 88,5% des ménages déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois au moment où seuls 0,4% ressentent leur diminution. Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, à moins 88,1 points, après avoir été de moins 88,2 points le trimestre précédent et de moins 82,8 points une année auparavant.

Au cours des 12 prochains mois, les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter selon 82,6% des ménages contre 0,5% qui s’attendent à leur baisse. Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, se situant à moins 82,1 points, au lieu de moins 84,0 points enregistrés un trimestre auparavant et moins 74,0 points une année passée.

LNT avec CdP