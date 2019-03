PARTAGER Conférence PortNet, une 5ème édition qui se penche sur « l’environnement de Guichet Unique Intelligent »

Du 9 au 11 avril 2019 à la Foire Internationale de Casablanca, la 5éme édition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet se tiendra sous le thème : « Environnement de Guichet Unique Intelligent : Combler les lacunes en matière de maturité des données et de capacités digitales ». Elle traitera des enjeux de la maturité digitale et de la valorisation des données pour le développement d’une chaine de valeurs de commerce intégrée et inclusive, via des Guichets Uniques performants, agiles et hautement sécurisés, en faisant porter les points de vue d’intervenants de différents horizons. Cette manifestation connaitra la participation des organisations internationales et des différentes régions du Royaume et du monde.

Elle s’intéressera particulièrement au rôle des plateformes communautaires et des guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité de la Supply Chain, de la compétitivité des pays et de leur aptitude à s’approprier les nouvelles tendances technologiques en s’appuyant notamment sur l’intelligence collaborative et la maturité de la Data et des capacités digitales. Au programme de ce carrefour d’idées, des panels de débats et des tables rondes animés par des experts nationaux et internationaux, ainsi qu’une panoplie de représentants d’administrations et d’institutions publiques et privées, autour de thématiques en relation avec l’innovation collaborative, l’environnement des affaires, la logistique et la supply chain internationale.

Cette édition, qui réunira plus de 1000 participants, sera également l’occasion pour PORTNET S.A. avec sa communauté de célébrer ses 5 ans d’existence au service de la compétitivité de l’économie nationale et des opérateurs du commerce international. Pour rappel, le concept de guichet unique PortNet au Maroc est déployée depuis 2011. PortNet est ainsi devenu un outil indispensable à l’échange d’informations pour la communauté du commerce extérieur. La plateforme fournit des services intégraux aux membres de cette communauté, en améliorant perpétuellement l’efficacité et la rapidité des formalités avec les administrations. La finalité étant d’apporter des solutions adéquates aux différentes problématiques tout en satisfaisant les attentes des acteurs publics et privés opérant dans l’écosystème portuaire.

PortNet gère aujourd’hui plus de 40 000 usagers du commerce extérieur et intègre plus de trois quarts de la chaîne à l’export. Depuis son déploiement, les délais se sont nettement raccourcis passant de 14 jours à moins d’une semaine engendrant ainsi une optimisation significative des coûts. Plusieurs services ont été généralisés depuis le démarrage de ce guichet unique, notamment ceux relatifs à l’escale automatique automatisée actuellement en zéro papier. Il en est de même pour l’enlèvement dématérialisé de marchandises au niveau de Casablanca et Agadir, ainsi que les titres d’importation et d’exportation. Il a également été procédé au développement de nouvelles solutions communautaires à l’instar du paiement multicanal des services relatifs à l’import et l’export. D’autres services sont en cours de réalisation garantissant ainsi une intégration complète de toute la chaîne logistique.

