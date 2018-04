PARTAGER Conférence Mothers4Peace : Les mères, vecteurs de paix

En tant qu’organisation internationale soutenant et promouvant le rôle essentiel des Mères, Make Mothers Matters (MMM) organise en collaboration avec CARE International Maroc les 3 et 4 mai, à Casablanca, une conférence internationale mettant en avant le rôle des mères pour la paix.

Face à la montée de la violence, des conflits et des déplacements forcés qui touchent en priorité les mères, nous voudrions, avec l’organisation de cette conférence, mettre en avant leur rôle essentiel en tant qu’actrices de paix. Partout dans le monde où la violence règne, qu’elle soit domestique ou communautaire, locale ou généralisée, qu’elle soit isolée ou institutionnalisée à cause de la guerre, des femmes, des mères en sont victimes. Mais aussi des femmes, des mères se lèvent pour dire STOP, pour communiquer à nouveau, pour ouvrir des portes, pour réconcilier.

Cet évènement aura pour objectif de souligner cela : le potentiel inexploité des mères agissant comme acteurs de paix et l’impact de ce potentiel mis en œuvre sur les plans familial, local, national et international.

La conférence rassemblera des décideurs politiques et économiques et sera animée par de nombreux experts et intervenants de renommée internationale. 200 participants sont attendus.

Objectifs de la conférence

1. Sensibiliser les décideurs, le public et les mères elles-mêmes au rôle fondamental qu’elles jouent en tant que premières éducatrices à la paix. L’apprentissage des valeurs de paix commence dès le plus jeune âge dans la cellule familiale, à la maison, en chacun de nous.

2. Présenter et partager les recherches les plus récentes (dans les domaines de construction de la paix, d’éducation à la non-violence, du rôle des mères et de l’influence des parents sur la dynamique de conflit) ainsi que les bonnes pratiques à reproduire, et ainsi développer un réseau international de parties prenantes conscientes du potentiel inexploité des mères et plaidant pour inclure les mères en tant que ressources clés pour un changement systémique vers une culture de paix.

3. Diffuser les conclusions de la conférence. Elles seront présentées à l’ONU (New-York et Genève), à l’UNESCO (Paris) et à l’Union européenne (Bruxelles) où Make Mothers Matter a des délégations actives.

4. Créer un réseau de mères dans toutes les régions du monde afin de faire entendre leurs voix en faveur de la Paix, notamment dans les régions de conflits : mises en relation, échanges de pratiques du terrain, plaidoyers dans les médias et sur les réseaux sociaux sans idées partisanes ni politiques mais actions pacifiques qui réunissent une seule voix de par le monde : la voix des mères pour la Paix. MMM et CARE en serait les initiateurs ainsi que leurs sponsors et leurs partenaires. Possibilité de créer un « label » « Mères pour la Paix » à l’issue de la conférence.

5. Encourager l’établissement de NAP (National Action Plan) comme étape de la mise en œuvre de la résolution 1325 et ainsi pour renforcer le rôle des femmes et des mères dans la prévention et la résolution de conflits, les négociations de paix, la consolidation et le maintien de la paix, et enfin, dans les réponses humanitaires et la reconstruction après-guerre.

Contenu de la conférence

La conférence montrera le rôle essentiel des mères, lorsqu’elles sont en capacité d’agir, pour la promotion de la paix, en présentant des exemples et des bonnes pratiques de différents pays.

Elle s’articulera en 4 sessions Mothers4Peace, 4 niveaux d’action des mères/femmes pour le développement d’une culture de paix :

1 Personnel et familial : la paix commence à la maison et en chacun de nous.

2 Communautaire : les mères sont des ressources pour leur communauté.

3 National : représentation des mères/femmes aux postes de décision dans leur pays.

4 Institutionnel et international : les mères/femmes doivent être inclues dans les processus de décision à tous les niveaux en matière de paix, y compris dans la représentation politique internationale.

Elle sera l’occasion pour les participants d’entendre de nombreux témoignages de pays différents.

LNT avec CdP