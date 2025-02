Imade El Baraka, Managing Partner Deloitte Europe continentale et Afrique, et Président de Deloitte MCC

Casablanca Finance City (CFC) a accueilli, en partenariat avec Deloitte, la conférence « Future of Cyber » consacrée aux enjeux croissants de la cybersécurité. Cet événement a rassemblé des experts du domaine afin de démystifier les concepts de la cyberdéfense et de présenter les dernières avancées en matière de protection numérique, en se basant sur le dernier rapport de Deloitte sur l’état des lieux de la cybersécurité dans le monde.

Un monde interconnecté

Lors de son intervention, Imade El Baraka, Managing Partner Deloitte Europe continentale et Afrique, et Président de Deloitte MCC (Deloitte Morocco Cyber Center), a souligné la place centrale de la cybersécurité dans un contexte où les menaces numériques se multiplient. Il a rappelé que la transformation numérique a entraîné une interdépendance accrue des écosystèmes technologiques, rendant la protection des données et des infrastructures plus cruciale que jamais.

« Le Maroc possède de nombreux atouts en matière de technologie et de talents. L’Afrique, en général, regorge de forces vives et de compétences prêtes à être mobilisées dans le domaine de la deep tech, incluant la cybersécurité, l’intelligence artificielle et le cloud », a-t-il déclaré.

Une menace omniprésente

M. El Baraka a présenté une illustration des cyberattaques courantes en expliquant qu’un simple outil accessible sur le marché pouvait copier les informations d’un badge d’accès en quelques secondes, permettant à un attaquant de s’introduire dans un bâtiment de manière frauduleuse. « Ce type d’attaques, bien que rudimentaires, montrent à quel point la cybersécurité ne peut pas être négligée. Ce qui est vrai pour les badges d’accès l’est également pour les réseaux Wi-Fi et les connexions à distance. »

Il a également mis en avant les conséquences économiques majeures des cyberattaques. « Le coût de la cybercriminalité à l’échelle mondiale atteint 8 000 milliards de dollars, soit bien plus que des économies entières. Chaque organisation, quelle que soit sa taille, est une cible potentielle. »

Au cours des dernières années, la perception de la cybersécurité a évolué, passant d’un poste de coût à un avantage stratégique. « En 2025, les entreprises ne se limitent plus à se protéger contre les cyberattaques, elles cherchent à transformer cette protection en un levier de croissance et d’innovation », a expliqué M. El Baraka.

Selon lui, la cybersécurité n’est plus seulement une question technique, mais un enjeu économique et stratégique. « Les entreprises doivent investir dans la formation de talents qualifiés, dans des technologies avancées et dans des mécanismes d’anticipation des menaces. Le Maroc, en tant que hub économique africain, a une opportunité unique de jouer un rôle central dans la sécurité numérique sur le continent. »

L’écosystème marocain face aux défis cybernétiques

Le Maroc a mis en place plusieurs initiatives pour renforcer sa résilience face aux cybermenaces. Le pays a adopté une stratégie nationale de cybersécurité à l’horizon 2030, s’appuyant sur des piliers stratégiques clairs : renforcement des infrastructures critiques, développement des compétences locales et mise en place de régulations strictes.

En ce sens, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) joue un rôle de premier plan. Elle supervise la sécurité des infrastructures numériques et assure la coordination des réponses aux cyberattaques. « Le Maroc se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders de la cybersécurité en Afrique et dans le monde arabe », a ajouté Imade El Baraka, en faisant référence à la progression du pays dans les classements internationaux de sécurité numérique.

L’intervention a également mis en lumière le passage à une sécurité plus proactive. « Nous devons anticiper les menaces avant qu’elles ne se manifestent. L’attaque simulée que nous avons démontrée aujourd’hui illustre l’importance du red teaming, une pratique consistant à tester en permanence la résistance d’un système face à des cyberattaques potentielles. »

Dans ce cadre, il a également évoqué l’impact de l’intelligence artificielle, qui offre de nouvelles possibilités pour prévenir les intrusions malveillantes et renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques.

Ainsi, la conférence « Future of Cyber » a mis en évidence les enjeux croissants de la cybersécurité dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté, d’où la nécessité pour les entreprises et les institutions d’adopter une posture proactive face aux cybermenaces. Le Maroc, grâce à ses talents et à ses infrastructures, pourrait se positionner comme un acteur clé dans la sécurité numérique en Afrique.

L’événement s’est conclu sur un appel à la mobilisation des différents acteurs du secteur, afin de renforcer l’écosystème cybernétique et garantir un avenir numérique sûr et durable.

Selim Benabdelkhalek

