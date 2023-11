Le potentiel et les opportunités des Petites et Moyennes Entreprises (PME) marocaines à l’ère du numérique a été, mercredi à Casablanca, au centre d’une conférence tenue à l’initiative de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

À cette occasion, le directeur de la BERD au Maroc, Antoine Sallé de Chou, a fait valoir que dans le contexte actuel, la transformation digitale est à la fois un des défis majeurs pour les entreprises marocaines et une opportunité de croissance certaine qui s’impose.

Les programmes « EBRD’s Small Business Initiative (SBI) » et « Small Business Impact Fund (SBIF) » ont pour objectif de soutenir la transformation digitale des PME, le développement inclusif et le développement de l’économie verte à travers la subvention de l’assistance technique des entreprises dans ces trois piliers, a-t-il relevé, ajoutant qu’en s’orientant vers ces piliers, les entreprises marocaines deviennent plus compétitives notamment à l’export vers l’Afrique. M. Sallé de Chou a rappelé que l’engagement de la BERD pour accompagner les entreprises marocaines dans leur transition numérique ne date pas d’aujourd’hui, soulignant que depuis le lancement des activités d’appui aux entreprises de la BERD au Maroc en 2012, les projets à caractère digital s’inscrivent dans le TOP 2 des projets d’assistance technique subventionnés par la BERD.

Dans la continuité de ces perspectives, Nathalie Dose Marville, Cheffe de Mission Adjointe et Cheffe de la Coopération Internationale à l’Ambassade Suisse au Maroc, a souligné le rôle crucial des PME dans la stimulation de la croissance économique.

Elle a, par ailleurs, mis en relief leur caractère indispensable en matière de création d’emplois, notant que face aux défis complexes résultant du contexte sanitaire, économique et géopolitique des dernières années, les PME se trouvent à la croisée des chemins, nécessitant un soutien majeur pour surmonter ces obstacles et continuer à contribuer de manière significative au tissu économique.

Pour sa part, Claudio Viezzoli, Directeur Général du groupe Finance et développement de la BERD a expliqué que la Banque accorde une importance particulière à la transformation numérique au sein des PME afin de libérer leur potentiel.

« L’approche numérique de la BERD permet un accès équitable à la technologie numérique et aux compétences, l’établissement de pratiques de gouvernance robustes, ainsi que la fourniture de soutien financier et technique aux entreprises et aux gouvernements », a-t-il poursuivi.

De son côté, Richard Jones, Directeur « Regional Networks » du groupe Finance et développement à la BERD, a fait observer que les panels montrent la relation solide entre l’économie numérique, la résilience et la croissance.

D’après lui, la cybersécurité constitue la base d’un avenir numérique digne de confiance et l’économie numérique en Afrique est une opportunité d’expansion pour les PME marocaines ambitieuses.

Au programme de cette conférence figurent divers panels notamment sur « la cybersécurité en tant que partie intégrante de la transformation numérique des PME » et sur « le rôle de l’économie numérique dans l’expansion des PME sur le marché africain ».

