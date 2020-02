PARTAGER Conférence annuelle de l’AMIC le 05 février à Casablanca

La Conférence Annuelle du Capital Investissement (CACI) de l’Association Marocaine du Capital Investissement (AMIC) se tiendra le mercredi 05 février 2020 à 8h30 à Casablanca.

La 9ème édition de cet événement phare de l’industrie marocaine du capital investissement coïncide avec les 20 ans de l’AMIC.

Monsieur Mohamed Benchaâboun, Ministre des Finances, de l’Economie et de la Transformation de l’Administration ouvrira officiellement cette manifestation et Monsieur Ahmed Reda Chami, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental et Madame Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, seront les invités d’honneur.

Plus d’une vingtaine d’intervenants de haut niveau aborderont une variété de thèmes dont le capital investissement en Afrique, l’arbitrage dans les opérations de capital, l’impact et la création de valeur de ce mode de financement alternatif, la transmission d’entreprises ainsi que la recherche et l’accompagnement de start-up à succès au cours de 5 panels modérés par des professionnels du secteur.

Plus de 300 professionnels de l’investissement et professions associées, chefs d’entreprises, investisseurs institutionnels et gestions privées, représentants des pouvoirs publics et leaders d’opinion sont déjà inscrits pour célébrer ce rendez-vous annuel incontournable.

Avec DLA Piper à la tête d’un groupe de prestigieux sponsors telles la Bourse de Casablanca, la Banque Populaire, PwC Maroc, Société Fiduciaire du Maroc, Attijari Invest et la Caisse Centrale de Garantie, la Conférence Annuelle du Capital Investissement promet un matinée riche et fructueuse en échanges comme en débats.



LNT avec Cdp