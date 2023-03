L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) vient d’organiser la cérémonie de remise des prix aux meilleurs projets de la première édition du Concours National AGRIYOUNG INNOVATE, un programme qui s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’ambitieux programme de l’entrepreneuriat des jeunes qui est au cœur de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Quatre premiers projets innovants ont obtenu l’assentiment du jury et ont été primés, le premier prix a été décerné à Abdessadek AGHRINANE et Hamza El Kharroubi pour leur projet PGPR TECHNOLOGIES destiné à la production des biofertilisants, des biostimulateurs et des biopesticides, le deuxième prix est revenu à El Mahdi Aboulmanadel et Yahya El Akil pour leur projet, DEEPLEAF qui propose une solution de détection de pathologies de plantes basée sur des algorithmes de deeplearning et le troisième prix à été attribué à Hind Banchaaboun et Rita Hadjioui pour le projet BEHAV, une stratup d’éco-conception de matériaux innovants dans le textile à base de cactus et de déchets non valorisés d’aloevera.

Quant au prix Coup de Cœur du jury, il a été décerné au projet UniVertEnergy de Feriel Bouhlali et Mehdi Zerhouni qui proposent un dispositif produisant du biogaz à partir de déchets ménagers. Les gagnants seront accompagnés pour décrocher le premier client, quant aux autres participants au concours, ils bénéficieront tous, d’une immersion territoriale et d’un accompagnement pour la création de leurs entreprises.

Lancé en Juin 2022 en étroite collaboration avec le Laboratoire d’Innovation pour le Développement Rural P-CuriosityLab (PCL) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), AGRIYOUNG INNOVATE a suscité l’engouement de 267 porteurs projets de toutes les régions du Royaume, dont 20 ont été sélectionnéset ont bénéficié d’un dense et riche programme d’accompagnement sur une durée de 5 mois, à savoir ; l’organisation de cinq Bootcamp, des sessions de coaching en ligne, du mentoring en one-to-one, un accès au Fablab, à la ferme expérimentale et au laboratoire de biochimie pour développer leurs prototypes, le tout, dans l’enceinte de l’UM6P et ce, afin de renforcer leurs capacités en matière d’entrepreneuriat et de management.

Pour rappel, le Concours National AGRIYOUNG INNOVATE a pour principal objectif de renforcer l’écosystème entrepreneurial en milieu rural et de soutenir, encourager et accompagner les jeunes porteurs de projets dans les domaines de l’agriculture digitale et climato-intelligente pour concrétiser leurs initiatives innovantes qui contribueront à la modernisation du secteur agricole marocain et à l’amélioration de sa résilience face aux défis du futur.

H.Z

