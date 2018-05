PARTAGER Concours d’accès à la police : La DGSN prend des mesures anti-fraudes

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a affirmé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des concours d’accès aux cycles de la police et adopté des mesures de surveillance minutieuses afin de lutter contre toutes les formes de fraude et garantir la crédibilité et la transparence des concours ainsi que l’égalité des chances entre les candidats.

Ces mesures ont été prises à l’occasion des concours d’accès aux cycles de la police, organisés le dimanche, et qui ont connu la participation de 157.821 candidats, dont 133.059 de sexe masculin et 24.762 de sexe féminin répartis sur 370 centres d’examen à travers le Maroc, a indiqué lundi la DGSN dans un communiqué.

Les mesures de surveillance prises à cet effet ont permis de détecter 169 cas de fraude, dont 94 lors du concours d’accès au corps de gardien de la paix, 39 durant le concours d’accès au grade d’inspecteur de police, 32 lors du concours des officiers de police et 4 durant le concours des commissaires de police, a ajouté la même source, faisant savoir que ces cas ont été automatiquement exclus des concours.

Selon le communiqué, 16 policiers ont été arrêtés en flagrant délit de fraude lors des concours et une enquête judiciaire a été ouverte à Ouarzazate à l’encontre d’un fonctionnaire de police chargé de la surveillance suite à une plainte déposée par une candidate l’accusant d’avoir fourni des réponses de l’examen à une autre candidate.

Un policier à Kénitra a été placé en garde à vue après avoir été pris en flagrant délit de fraude, a ajouté la même source, précisant que celui-ci a reçu les réponses du concours via l’application « whatsapp ».

L’ensemble des fraudeurs ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision des parquets compétents, dont 25 ont été placés en garde à vue tandis que les autres ont été auditionnés en attendant qu’ils soient présentés à la justice.

LNT avec Map