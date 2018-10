PARTAGER Comptoir des Mines Galerie : L’exposition (in)attendue de Bachir Demnati

40 ans après le terrible accident survenu à proximité de Marrakech en 1978 qui a fini par éloigner Bachir Demnati de la scène artistique marocaine, samedi 20 octobre prochain, le Comptoir des Mines Galerie présentera de nouveau aux amateurs d’art ses recherches et révélera finalement son œuvre.

« À la suite d’une série d’événements entre 2015 et 2016, nous avons pris connaissance du destin peu ordinaire de cet artiste et nous avons entamé une série de discussions pour le convaincre de présenter son travail de nouveau. Nous trouvions sa trace dans de nombreux catalogues d’expositions antérieurs à 1978 et ensuite plus rien, comme s’il avait été effacé volontairement de l’histoire des arts plastiques marocains » cite Hicham Daoudi.

Aujourd’hui, l’exposition (In)attendue de Bachir Demnati au Comptoir des Mines Galerie, dévoilera quelques rares œuvres réalisées durant les années 70, ainsi que d’autre conçues d’après des croquis et dessins préparatoires datant de cette même période. Des œuvres au graphisme étonnant, qui nous replongent dans la dynamique des années 70.

LNT