Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a reçu, récemment à Rabat, une délégation égyptienne dans le cadre d’une visite d’étude portant sur les pratiques en matière de compilation des comptes nationaux.

Cette visite, dont la délégation est composée de responsables relevant de l’Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS) et du ministère de la Planification et du Développement économique (MPED), a été facilitée par le Centre Régional d’Assistance Technique du Moyen-Orient du FMI (METAC), indique le HCP dans un communiqué.

Lors de cette visite d’étude, des sessions de travail ont particulièrement porté sur la mise en œuvre du système de Comptabilité nationale SCN2008, les pratiques méthodologiques de l’élaboration des comptes nationaux annuels, trimestriels et régionaux, fait savoir la même source.

La visite a également été l’occasion pour la délégation de prendre connaissance des sources et méthodes pour l’estimation du secteur informel dans le PIB.

Et d’ajouter que les parties ont exprimé leur satisfaction de la qualité des échanges entretenus dans le cadre de cette visite et ambitionnent de les renforcer sur d’autres thématiques relatives aux nouveautés méthodologiques en matière de comptabilité nationale.

LNT avec CdP

