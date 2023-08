L’EAC-L’Boulevart a récemment annoncé les groupes et artistes choisis pour la Compétition Tremplin, après avoir reçu 281 candidatures.

Le jury a sélectionné 15 groupes et artistes, répartis en trois catégories : rap/hip-hop (Babido, Dareal Goku, Yakuza, 7mad, Scool Boy, N.I.C. , Dontif), rock/metal ( we come for war, Stain, Malak, Tagrest) et fusion/autres musiques actuelles (Anass Oublaid & Raw Rhythm, Feras & The Riddim up, M’hamid Band, F’Nzaha).

Deux gagnants par catégorie seront désignés à la fin de la compétition et auront l’opportunité de se produire lors du deuxième week-end de L’Boulevard du 22 au 24 septembre. Ils bénéficieront également d’une semaine de formation « Profession Musicien » pour perfectionner divers aspects de leur métier. Les prix pour les gagnants sont de 10 000 DH pour le premier prix et 5 000 DH pour le deuxième prix.

Par ailleurs, les lauréats de la 20e édition ont commencé à enregistrer au Studio Hiba, une collaboration visant à soutenir les jeunes groupes du Tremplin avec des sessions d’enregistrement et de promotion. Cette initiative se poursuit en 2023 avec l’enregistrement d’un titre pour chaque premier prix de catégorie. La programmation complète de la 21e édition de L’Boulevard, prévue du 15 au 24 septembre 2023, sera bientôt révélée.

