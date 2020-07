PARTAGER Communication financière : Une bonne résilience des entreprises cotées, mais de nombreuses améliorations possibles

La crise sanitaire et l’état d’urgence en découlant ont grandement compliqué la vie des entreprises en termes de communication financière, d’autant plus qu’elle est tombée lors d’une période cruciale pour les émetteurs (publication des résultats annuels et trimestriels, réunions des organes de gouvernance et des conseils d’administration, assemblées générale). Et s’il a été offert la possibilité de décaler les paiements des impôts et des charges, les obligations en termes de communication financière pour les sociétés cotées sont bien restées de mise.

Le choix de la thématique d’un webinaire organisé par la Bourse de Casablanca vendredi dernier, « La communication financière en temps de crise », était donc d’une forte pertinence. Et selon les différents intervenants, les entreprises cotées ont su faire preuve d’adaptation, mais il reste encore des améliorations à apporter en la matière.

Comme souligné par Omar Amine, associé fondateur du Cabinet de Conseil O Finance, lors du Webinaire organisé ce vendredi 26 Juin par la Bourse de Casablanca sous le thème : «La communication financière en temps de crise» ; « c’était la période de concrétisation de tout le travail fait par les directeurs financiers et les responsables de communication financière (…)

Si 2020 devait marquer l’aboutissement d’un certain nombre de réformes, avec le déclenchement de la crise, « les entreprises géraient des difficultés propres à leurs activités. Il fallait gérer la crise, l’activité d’exploitation, les problèmes de trésorerie, le flux de commercialisation, etc. Il est très difficile dans ce contexte de communiquer », explique M. Omar Amine, fondateur de Conseil O Finance. Il note toutefois que les émetteurs ont fait « globalement » preuve de résilience et d’adaptation.

Ainsi, tous les émetteurs ont publié à temps les communiqués trimestriels, avant le délai réglementaire du 30 mai, à l’exception de 2 d’entre eux. Pour ce faire, ils ont utilisé les plateformes électroniques des journaux d’annonces légales, leur site web, celui de la Bourse de Casablanca et celui de l’AMMC.

Des communiqués peu fournis

Toutefois, note M. Amine, les communiqués publiés « n’ont pas apporté d’informations pertinentes et chiffrées sur l’impact du Covid-19 ». En effet, la majorité se sont limités à un communiqué trimestriel d’une page, à savoir le minima exigé par l’AMMC, alors qu’ils auraient pu communiquer sur les actions menées auprès des salariés, des clients et fournisseurs afin de mettre en exergue la gestion de la crise, à l’image de ce qui s’est fait dans d’autres pays comme la France, regrette-t-il. Il a également noté que les dirigeants n’ont, pour la plupart, pas pris le temps de rassurer les actionnaires et investisseurs sur les conséquences de la crise.

M. Amine a ainsi distingué 5 catégories d’émetteurs selon leur adaptation à la crise et son impact sur leurs activités : 45 émetteurs ont évoqué un impact négatif du Covid-19 sur leurs résultats (AWB, CIH, CTM, SNEP,…) ; 17 émetteurs n’ont mentionné aucun impact (Marsa Maroc, HPS, S2M, Cosumar…); 4 émetteurs ont souligné un impact positif du Covid-19 (Microdata, Dari Couspate, Promopharm et Sothema) ; Certains émetteurs mènent encore des études sur l’impact de la Covid-19 (Atlanta, Nexans, Afma et Maroc Leasing) ; 3 entreprises ont émis un profit warning.

Notant que l’agenda des Conseils d’administration sera compliqué dans le futur proche, vu que les activités reprennent après une phase de plateau, M. Amine juge qu’il faut accélérer l’amélioration de la communication financière des émetteurs.

Notamment, il faut revisiter le paysage concurrentiel, car « cette crise va accélérer les transformations », et « les positions concurrentielles de plusieurs sociétés vont complètement changer ». Et pour aborder l’après-covid de la bonne manière, il faut se rendre compte, selon M. Amine, que « la crise du Covid a changé le mode de consommation », notamment en termes d’utilisation du digital.

Il conseille ainsi aux émetteurs d’aller plus loin que ce qui est indiqué dans la circulaire de l’AMMC et d’informer les actionnaires et investisseurs de l’impact chiffré de la crise et les perspectives à court et moyen terme, notamment en utilisant le digital.

Attention aux délits d’initiés

Il soulève aussi la nécessité de publier des profit warning à temps et, et le risque posé par les délits d’initié : « Si les résultats sont en nette décorrélation par rapport aux prévisions initiales, il faut publier des profit warning. N’attendez pas fin septembre pour dire qu’il y a des baisses des résultats ». Et « entre le moment d’arrêt des comptes à fin juin et la période de publication à fin septembre, des résultats peuvent circuler et on peut se retrouver dans des zones de délit d’initié ».

Il met en avant d’autres initiatives que devraient prendre les émetteurs, à savoir mettre en place des procédures de communication financière en interne afin de pouvoir publier un calendrier de communication financière prévisionnel, ou encore optimiser les procédures de clôture des comptes pour gérer efficacement le calendrier des réunions des Conseil d’administration et des Assemblées générales ainsi que les dates limites de publication du rapport financier annuel. Sur ce point, il recommande aux émetteurs de toujours clôturer l’agenda n-1 au maximum à fin avril afin de laisser une pause pour les équipes avant les publications trimestrielles à fin mai.

Enfin, M. Omar Amine appelle à renforcer le dispositif de déontologie boursière pour anticiper tous les risques d’informations privilégiées et de délits des initiés.

Selim Benabdelkhalek