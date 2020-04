PARTAGER Commission ministérielle : L’offre couvrira largement les besoins durant le Ramadan

L’offre des biens et produits couvre largement les besoins estimés du mois du Ramadan et des mois suivants, alors que les prix de la majorité des produits sont stables, a assuré la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, réunie ce lundi.

« Sur la base des rapports établis par les différents départements ministériels, il a été fait état que les marchés sont normalement approvisionnés de tous les biens et produits, et que l’offre couvre largement les besoins estimés du mois du Ramadan et des mois suivants, ce qui permettra de répondre à la demande de tous les biens et produits », a indiqué, dans un communiqué, le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

La commission a relevé également que les prix de la majorité des produits sont stables par rapport aux semaines précédentes, ainsi que par rapport à la même période de l’année écoulée.

Cette réunion s’est déroulée en présence des Secrétaires Généraux et des directeurs des établissements publics ainsi que des directeurs centraux des ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’Energie et des Mines, de l’Industrie et du commerce, et des Affaires Générales et de la Gouvernance.

Elle a été consacrée à faire le point sur les mesures entreprises par les services concernés sur la situation de l’approvisionnement, des prix et du contrôle depuis l’entrée en vigueur de la situation d’urgence sanitaire, et pour s’informer sur les mesures entreprise en préparation du mois du Ramadan, notamment concernant la disponibilité des biens et produits les plus consommés durant ce mois sacré.

LNT avec CdP