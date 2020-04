PARTAGER Commission ministérielle : L’approvisionnement du marché « normal », les prix « stables »

La situation de ravitaillement des marchés nationaux durant cette semaine est normale et les prix de la majorité des produits sont stables, a assuré la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité, réunie jeudi à Rabat. « Dans le cadre du suivi régulier de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité, la commission s’est informée ce jeudi 16 avril 2020, de la situation de l’approvisionnement qui se caractérise par la disponibilité et la stabilité et que la situation de ravitaillement des marchés est normale en tous les produits de première nécessité, que ce soit les produits alimentaires, d’hygiène ou énergétiques », indique, dans un communiqué, le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ladite commission a relevé que les prix de la majorité des produits sont stables, faisant remarquer que ceux des fruits et légumes ont continué leur trend baissier cette semaine par rapport à la semaine précédente.

« Ainsi les prix ont connu une baisse de 5% pour la tomate, l’oignon vert (-5,5%), l’oignon sec (-5%), la pomme de terre (-3%), les carottes (-4%), le poulet vivant (-3%) », précise la même source, faisant état, d’une stabilité des prix des viandes rouges, de même que pour les légumineuses.

La commission interministérielle poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l’évolution de la situation des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.

LNT avec MAP