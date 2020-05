PARTAGER Commission interministérielle : Trend « baissier ou stable » des prix dans les marchés

Les marchés sont approvisionnés normalement en produits alimentaires, énergétiques et d’hygiène alors que les prix des principaux biens de consommation maintiennent le trend baissier ou stable par rapport à la 2ème semaine de ce mois de Ramadan, indique le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration à l’issue de la réunion, lundi, de la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix.

« Le suivi quotidien du marché par les départements concernés fait état d’un approvisionnement normal en produits alimentaires, énergétiques et d’hygiène, et que l’offre disponible couvre largement les besoins pour le mois du Ramadan, et même plusieurs semaines voire plusieurs mois selon les marchandises », souligne le département des Affaires générales et de la gouvernance dans un communiqué.

En outre, les prix des principaux biens de consommation essentiels maintiennent le trend baissier ou stable par rapport à la 2ème semaine de ce mois sacré, ainsi que par rapport à la même période du mois de Ramadan de l’année dernière, poursuit la même source, notant que plusieurs produits ont même enregistré des baisses des niveaux des prix.

La Commission interministérielle s’est réunie sous la présidence du département des Affaires Générales et de la Gouvernance et avec la participation des départements ministériels chargés de l’Intérieur, de l’Agriculture, des Pêches Maritimes, de l’Industrie et du Commerce, et celui de l’Energie et des Mines pour faire le point de la situation de l’approvisionnement, des prix et du contrôle.

LNT avec MAP