Commerce : Les sanctions américaines entrent en vigueur, Pékin va répliquer

« La Chine ne capitulera pas face à la pression et nous avons la détermination ainsi que les moyens de défendre nos intérêts », a d’ailleurs prévenu à Pékin le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng. Le porte-parole du Fonds monétaire international (FMI), Gerry Rice, a averti de son côté qu’un conflit durable entre les deux premières puissances du monde risquait de saper la croissance mondiale. Les tensions sino-américaines troublent en outre les marchés financiers, qui oscillent au gré des menaces ou au contraire des gestes d’apaisement. Vendredi matin, les Bourses chinoises ont ainsi ouvert en hausse après avoir clôturé en baisse la veille. Ils pourraient être de nouveau tiraillés par les incertitudes, Pékin ayant l’intention de rétorquer à la nouvelle hausse de droits de douanes. Donald Trump a opté avec Pékin pour la stratégie de la pression maximale, infligeant d’abord en mars 2018 des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium chinois puis, l’été dernier, sur 250 milliards de dollars de produits chinois. Il menace en outre d’imposer des droits de douane additionnels sur toutes les importations de Chine (539,5 milliards de dollars en 2018). Et coïncidence ou non du calendrier, les Etats-Unis ont annoncé jeudi refuser à l’opérateur China Mobile l’accès à leur marché, relevant « des risques substantiels et sérieux pour la sécurité nationale ».