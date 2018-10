PARTAGER Commerce en ligne : Le 4ème Black Friday à partir du 2 novembre

Jumia, premier site e-commerce en Afrique et au Maroc et parmi les dix sites les plus visités du Royaume, s’apprête à lancer la quatrième édition du Black Friday (un mois de soldes monstres jusqu’au 30 novembre) à partir du 2 novembre prochain.

Pour accompagner l’opération, qui constitue ‘’le premier événement de ventes soldées en ligne au Maroc et dans le monde’’, Jumia a fait le choix d’une ‘’initiative utile’’ à savoir la publication d’un guide pratique et éducatif sur le e-commerce à l’attention des Marocains.

Les promoteurs de cette initiative commerciale expliquent, dans un communiqué, que la plateforme mise en effet sur la sensibilisation pour permettre à un maximum d’internautes de mieux comprendre le fonctionnement du Black Friday (comment se préparer, comment acheter le jour J, comment se faire livrer, comment régler ses achats… Sous la forme d’un visuel d’une page, le guide de Jumia offre tous les conseils à suivre et les bonnes pratiques à adopter pour profiter de l’événement).

Pour optimiser l’expérience des internautes, la plateforme va mobiliser plus de 400 livreurs, 80 agents SAV et 200 agents en logistique afin de garantir une gestion rapide des commandes et livraisons.

Pour gérer l’important trafic généré sur le site pendant la campagne, les serveurs IT de Jumia seront également renforcés afin de réduire au maximum les risques de bug. L’an passé, c’est une population équivalente à dix fois la capacité du stade Mohammed V qui s’est connectée en même temps pour profiter des meilleurs deals.

Dans le but de satisfaire la demande des Marocains, les « Mega Hemza » de Jumia seront par ailleurs proposées tous les vendredis à un horaire plus adapté (11 heures du matin au lieu de minuit).

Afin de mieux accompagner les Marocains pendant le Black Friday, Jumia a analysé plus de 200 000 commentaires d’internautes postés sur les réseaux sociaux. Ce guide est une réponse aux interrogations les plus fréquentes.

LNT avec MAP