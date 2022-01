Voici l’essentiel de la note du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées auprès des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros, au titre du quatrième trimestre 2021:

1. Anticipations des chefs d’entreprises pour le 4ème trimestre 2021:

Secteur des Services marchands non financiers:

– 42% des chefs d’entreprises anticipent une stabilité de l’activité globale et 34% une augmentation. – 52% des chefs d’entreprises s’attendent à une stabilité de la demande et 78% à une stagnation des effectifs employés. Secteur du Commerce de gros: – Les anticipations de 29% des grossistes affichent une augmentation du volume global des ventes et une baisse selon 12% d’entre eux. – Les commandes prévues seraient d’un niveau normal selon 80% des chefs d’entreprises.

– L’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 91% des grossistes.

2. Appréciations des chefs d’entreprises pour le 3ème trimestre 2021:

Secteur des Services marchands non financiers:

– L’activité des services marchands non financiers aurait connu une hausse selon 57% des patrons et une baisse selon 22% d’entre eux.

– Le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) se serait établi à 77%.

– Les carnets de commande du secteur sont jugés d’un niveau normal par 56% des patrons et inférieur à la normale selon 40%.

– L’emploi aurait connu une stabilité selon 67% des chefs d’entreprises.

Secteur du Commerce de gros:

– Les ventes du secteur du Commerce de gros sur le marché local auraient connu une stabilité selon 58% des grossistes et une hausse selon 25% d’entre eux. – L’emploi aurait connu une stabilité selon 71% des chefs d’entreprise.

– Les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal selon 80% des grossistes.

– La tendance observée des prix de vente aurait affiché une stabilité, selon 64% des chefs d’entreprises et une hausse selon 30% d’entre eux.

