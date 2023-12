Le 28 novembre dernier, la Bourse de Casablanca, la CGEM et l’AMMC ont conçu une feuille de route commune pour redynamiser le marché financier casablancais !

En effet, M. Kamal MOKDAD, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca et M. Tarik SENHAJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, Mme Nezha HAYAT, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ont entrepris de mutualiser leurs efforts pour mettre en œuvre des actions communes à la faveur du développement du marché boursier. Pour ce faire, ils associent l’Association Marocaine des Entreprises Faisant Appel Public à l’Épargne (APE) que préside M. Mohamed Horani, dont sa florissante propre entreprise est cotée en bourse depuis longtemps.

Pour établir cette feuille de route qui suppose un plan de mesures concrètes, ces initiateurs ont consulté et même impliqué les acteurs principaux de l’écosystème lié au financement de l’entreprise composé des associations : APE, APSB, ASFIM, AMIC et conseillers financiers. Cette consultation a permis d’articuler une feuille de route unanimement acceptée par le marché financier, autour de 4 piliers de développement majeurs.

Le premier pilier porte sur le renforcement du soutien institutionnel, lequel attend beaucoup de la ministre des Finances, Mme Nadia Fettah.

Le second suggère le développement du cadre incitatif, sachant que des incitations fiscales de taille qui portent sur une exonération de l’IS sur 5 ans, pour les entreprises qui s’introduisent en bourse, n’ont pas produit d’effets. Malgré qu’elles aient été prorogées plusieurs fois.

L’autre axe de cette feuille de route qui suscite beaucoup d’espoir, est à juste titre l’accompagnement des entreprises privées et publiques, notamment les PME (dont les membres de la CGEM) à travers un programme dédié. C’est peut-être à ce niveau que le vrai constat sera fait que les entreprises marocaines sont petites par leur taille mais aussi faibles par leur capital, qui reste souvent au niveau des exigences juridiques de la constitution des entreprises, quelle qu’en soit la nature, sans compter qu’elles n’arrivent souvent pas à constituer des capitaux propres. Or, les conditions d’introduction en bourse exigent justement un certain niveau de capital et de capitaux propres, indicateurs financiers de la santé d’une entreprise. C’est certainement à ce niveau que les initiateurs de cette nouvelle dynamique doivent être le plus ingénieux et peut être s’inspirer des marchés de « small caps », petites capitalisations, créés aux Etats-Unis, pour ouvrir le marché boursier au PME.

Enfin, le dernier point de la feuille de route en question porte sur le déploiement d’une communication pour une meilleure visibilité du marché qui mettrait en avant le principal rôle du marché boursier, celui du financement alternatif au crédit bancaire qui de plus est gratuit, sachant que cette même communication doit aussi se baser sur la mise en avant d’exemples de réussite, dont la bourse ne manque pas.

Il va sans dire que comme le soulignent ses initiateurs, cette feuille de route devrait engager les parties prenantes nécessaires, tant du secteur public que privé. Leur ambition étant de contribuer de manière concrète et effective à atteindre les objectifs fixés par le Nouveau Modèle de Développement (NMD) pour le marché des capitaux, notamment augmenter, à horizon 2035, le nombre de sociétés cotées à 300 et faire passer la capitalisation boursière totale à 70% du PIB. Des objectifs globaux qui malheureusement risquent encore de faire oublier l’objet premier et le plus important de cette initiative, celui d’accompagner à la cote les PME, qui on le sait, constituent 90% du tissu entrepreneurial de l’économie marocaine et de fait permettrait de démocratiser le marché financier.

Afifa Dassouli

