Commémoration du 63ème anniversaire de la création de la DGSN

La famille de la Sûreté Nationale a célébré, jeudi soir, son 63ème anniversaire lors d’une cérémonie organisée à l’Institut Royal de police de Kénitra (IRP) en guise d’hommage aux agents et fonctionnaires qui agissent inlassablement pour préserver la paix et la stabilité dans le Royaume et garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

La cérémonie s’est déroulée en présence de membres du gouvernement, de responsables judiciaires, de membres du corps diplomatique accrédité au Maroc ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires et d’invités étrangers.

Cette commémoration a été marquée par un défilé des différentes unités de la police et par l’exposition des moyens et équipements logistiques mis à la disposition des éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST) pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

A également participé à ce défilé une unité de policiers stagiaires en provenance de la République centrafricaine et des Îles Comores ayant bénéficié d’une formation à l’IRP de Kénitra, dans le cadre de la coopération Sud-Sud liant l’Institut à plusieurs pays africains amis en matière de sécurité.

L’assistance a également suivi des démonstrations de maniement d’armes, de self-défense et de différentes techniques d’intervention reflétant le savoir-faire et l’expertise de l’ensemble des unités de la police (arts martiaux, motards, sécurité rapprochée, police montée, unités d’intervention…).

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la Sûreté Nationale et de la DGST, Abdellatif Hammouchi, a souligné que « la célébration, chaque année, de l’anniversaire de la création de la DGSN offre l’occasion renouvelée de dresser le bilan des actions réalisées pour garantir la sécurité de la nation et des citoyens et de mettre en évidence les projets structurants en cours d’exécution pour rehausser la qualité des prestations sécuritaires, ainsi que les chantiers programmés dans le cadre de la stratégie visant la modernisation valorisante du système de sécurité dans notre pays ».

La commémoration de cet anniversaire revêt, cette année, un caractère exceptionnel et une symbolique toute particulière, du fait qu’elle intervient après l’honneur qu’a eu la famille de la Sûreté nationale d’accueillir la visite de SM le Roi Mohammed VI pour le lancement des travaux de construction du nouveau siège de la DGSN et l’inauguration du nouveau centre de radiologie et d’analyses médicales, mis au service des fonctionnaires de police et leurs familles, a rappelé M. Hammouchi dans une allocution lue en son nom par le directeur de l’IRP, Abdelaziz Zakaria.

Ainsi, le futur siège de la DGSN ne sera pas uniquement un complexe administratif ou un édifice sécuritaire, mais permettra plutôt de doter l’institution sécuritaire d’infrastructures modernes et intégrées en mesure de répondre à la demande publique croissante au droit à la sécurité et d’accompagner l’évolution progressive du système sécuritaire au Royaume, a-t-il dit.

M. Hammouchi a également rappelé l’inauguration par le Souverain du laboratoire de radiologie et d’analyses médicales dédié aux fonctionnaires de police qui traduit, à bien des égards, l’attention particulière dont SM le Roi entoure cette frange de ses fidèles serviteurs, rappelant les directives royales tendant à assurer au corps de la police un climat social sain leur garantissant des conditions de vie décentes, des prestations sanitaires intégrées, ainsi que des acquis sur les plans matériel et moral.

L’année qui s’écoule constitue une étape importante dans le parachèvement du projet de réforme initié au sein du corps policier, en ce sens qu’il a été procédé à la mise à niveau de plusieurs unités et à la création de nouvelles structures de sécurité, dans le cadre d’une approche stratégique visant la promotion de la police de proximité, a relevé M. Hammouchi.

Dans ce sillage, il importe de rappeler des réalisations d’importance dont la création d’un Institut des sciences forensiques en tant que structure centralisant toutes les branches et spécialités de la police technique et scientifique avec comme corollaire l’obtention par le laboratoire de la police scientifique de la DGSN de l’attestation d’accréditation « ISO », a-t-il poursuivi, faisant remarquer qu’il a été également procédé au renforcement des services de la police judiciaire par des brigades anti-gangs à Rabat, Salé et prochainement à Fès. Il a aussi mis l’accent sur la création de vingt unités devant animer les canaux de collecte de l’information en rapport avec des affaires criminelles et prendre en charge l’étude et l’analyse des modes opératoires nouvellement usités dans les différentes formes de criminalité.

Il s’agit également de la création de 26 nouvelles structures de police, notamment les districts de police d’Errahma à Casablanca, d’El Marsa à Lâayoune, de Kariat Ba Mohamed à Taounate et d’El Attaouiya dans la province d’El Kalaa des Sraghna, en plus de l’ouverture de nouveaux arrondissements de police et de services chargés des accidents de la circulation, ainsi que la constitution de brigades dédiées au maintien de l’ordre et à la protection des sites sensibles et l’adaptation de la structure de certains services locaux de la Sûreté Nationale au nouveau découpage administratif régional.

En ce qui concerne la formation professionnelle, M. Hammouchi a insisté sur l’ouverture par la DGSN l’année dernière et au début de l’année en cours de nouvelles écoles de police à Fès, Laâyoune et Oujda dans la perspective d’une répartition intégrée des instituts de police à travers les différentes régions du Royaume, dans le but de rapprocher ces centres des stagiaires et de répondre aux exigences de la régionalisation avancée.

Dans ce contexte, il a fait observer que les services centraux en charge de la gestion des ressources humaines, en coordination avec la direction du système d’information et de la communication, se penchent à présent sur la finalisation d’un portail électronique réservé aux concours d’accès aux différents cycles de la police et permettant l’enregistrement via le net des demandes y afférentes et ce, afin de faciliter la procédure aux candidats et de promouvoir l’attractivité de la fonction de police parmi les postulants dont le nombre dépasse chaque année 150.000 inscrits.

Sur un autre plan, il a précisé que la DGSN, a établi, au début de cette année, une nouvelle procédure pour l’évaluation de la prestation de ses fonctionnaires, ainsi que leur notation annuelle et leur promotion au grade supérieur, relevant que la DGSN a mis sur pied au niveau central une commission mixte dédiée qui dispose de larges attributions dans l’accomplissement de sa mission, consistant notamment à formuler des propositions ou des recommandations concernant les affaires traitées.

Dans le cadre de sa politique de communication, la DGSN a poursuivi la consolidation des mécanismes d’ouverture sur son environnement extérieur, notamment les sensibilités de la société civile et les médias, à travers l’ouverture d’un compte officiel sur Twitter et le lancement d’une version électronique de la Revue de police, en plus de la capitalisation de l’expérience des Portes ouvertes devenues désormais une occasion annuelle se tenant régulièrement dans différentes régions du Royaume, a-t-il poursuivi.

Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à plusieurs membres de la famille de la Sûreté Nationale morts lors de l’accomplissement de leur fonction. De même, des Wissams royaux ont été remis à plusieurs responsables, fonctionnaires et agents de la DGSN, dont des retraités.

LNT avec Map