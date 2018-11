PARTAGER Le Comité Parité et Diversité de 2M lance africawomenexperts.com

A l’initiative du Comité Parité et Diversité de 2M, les femmes expertes du continent africain ont désormais leur plateforme digitale. Conçue et imaginée comme un pont d’échange, africawomenexperts.com se veut une vitrine des compétences féminines, et une plateforme d’interaction constructive entre les expertes africaines, annonce un communiqué nous étant parvenu.

La nouvelle plateforme africawomenexperts.com est l’expression d’une démarche pionnière ayant pour objectif l’amélioration de la présence des femmes sur la scène médiatique. « Les femmes expertes africaines méritent d’occuper la place qui leur est due dans le débat public et la sphère médiatique », précise Khadija Boujanoui, présidente du Comité Parité et Diversité de 2M.

En effet, le site permet aux journalistes, professionnels des médias, institutions et chercheurs de faire appel à des voix féminines, et ce en puisant dans la base de données mise à leur disposition sur le site. Celle-ci est régulièrement enrichie par des profils éclectiques, regroupant tous les domaines d’expertise et représentants les différents pays africains. L’objectif étant d’œuvrer pour une égalité des chances et une prise de parole équitable dans les médias, poursuit le texte.

Et pour rester au plus près de l’actualité relative au rôle crucial des femmes africaines en tant que créatrices de valeurs ajoutées, le site africawomenexperts.com est continuellement alimenté par des articles reprenant l’actualité africaine, conclut le communiqué.

LNT avec CdP