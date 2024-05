La Cathédrale du Sacré Cœur de Casablanca se transformera en un festival de rires avec le lancement imminent du Festival COMEDIABLANCA les 17 et 18 Mai 2024. Organisé par l’Agence Tendansia, cet événement promet une oasis d’humour et de joie.

Un line-up d’humoristes arabophones et francophones de renom assurera des moments hilarants. Pour la soirée arabophone, le public pourra apprécier Bassou Mohammed, Rachid Rafik, Oussama Ramzi, Driss et Mehdi, Zouhair Zair, Ayoub Idri et Wahiba Bouya. Les amateurs de l’humour francophone pourront également savourer les performances d’Asmaa El Arabi, Elena Nagapetyan, Artus, Mimo Lazrak, Redouanne Harjane et Ilyes Djadel.

Le village du festival offrira une expérience détente avec des food trucks, des jeux et des expositions. Les festivités débuteront le vendredi à 17h et le samedi à 15h.

Les billets sont en vente sur www.guichet.com

• 17 Mai:

• 200 MAD pour le billet Silver

• 350 MAD pour le billet Gold

• 550 MAD pour le billet Platinum

• 18 Mai:

• 400 MAD pour le billet Silver

• 600 MAD pour le billet Gold

• 800 MAD pour le billet Platinum

• Pass 2 soirées:

• 550 MAD pour le billet Silver

• 900 MAD pour le billet Gold

• 1300 MAD pour le billet Platinum

