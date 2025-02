Selon des bruits qui courent, un poids lourd de l’humour français pourrait bien rejoindre le line-up de la 2ème édition du Comediablanca Festival, qui aura lieu le 31 mai 2025, en la personne du très apprécié Roman Frayssinet. Ce serait également le premier passage au Maroc de la star de l’humour francophone. Rien n’est encore confirmé, et il faudra attendre la déclaration officielle des organisateurs pour en savoir plus !

Rappelons que Roman Frayssinet est un humoriste français reconnu pour son style unique, mêlant absurde, introspection et une énergie scénique captivante. Né en 1994, il se forme au métier de comédien à l’École nationale de l’humour de Montréal, une expérience qui marque profondément son approche du stand-up.

Avec son phrasé particulier et son humour teinté de philosophie, il aborde des sujets aussi variés que l’amour, la société et la quête de sens, tout en entraînant son public dans un univers où la logique se tord avec poésie. Après s’être fait connaître grâce à ses chroniques dans l’émission Clique de Mouloud Achour, il rencontre un succès grandissant sur scène avec des spectacles comme Alors, Ô Dedans et Folie.

Son style, souvent comparé à celui d’un conteur moderne, se distingue par une sincérité brute et une écriture ciselée, lui permettant d’aborder des thématiques profondes avec une légèreté déconcertante. Entre humour et réflexion, Roman Frayssinet s’est imposé comme l’un des humoristes les plus singuliers de sa génération.

