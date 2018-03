PARTAGER La Colombe organise son premier Sommet de la Femme RNIste

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) organise le 24 mars 2018 à Marrakech, le premier Sommet de la Femme RNIste sous le thème « Femme marocaine : potentialités, défis et perspectives ». Cet événement se tiendra en présence du président du RNI, M. Aziz Akhannouch ainsi que des membres du bureau politique du parti.

Des experts indépendants internationaux viendront animer plusieurs ateliers au profit des participants. 10 ateliers sont programmés au total pour échanger et débattre autour de la situation de la femme marocaine, de l’éducation de la femme comme priorité pour le développement, de la parité et de l’émancipation de la femme que ce soit par le sport, la culture ou la politique.

Ces ateliers auront également comme objectif de s’arrêter sur des questions prioritaires notamment la santé de la femme et de l’enfance, la violence faite aux femmes ainsi que le rôle que doivent jouer les médias et les partis politiques dans l’appui et la défense des droits de la femme marocaine.

Plus de 1600 participantes et participants prendront venus de toutes les régions du Maroc, ainsi que ceux représentant la diaspora marocaine à l’étranger prendront part à cette première édition du Sommet de la Femme Rniste.

LNT avec CdP