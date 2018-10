PARTAGER Colloque de l’AMIF : La mise en place d’un nouveau modèle de développement, un lourd chantier aux facettes multiples

Un peu plus de deux ans après avoir organisé son premier colloque international, alors placé sous le thème « Quel modèle de développement pour l’entrée du Maroc dans le concert des pays émergents », l’AMIF (Association des membres de l’Inspection générale des Finances) a prolongé ces travaux à travers un deuxième colloque, autour de la question de la « Reconsidération du modèle de développement à la lumière des évolutions que connaît le Maroc », tenu les 19 et 20 octobre à Skhirat.

Rappelons dans ce sens, que lors de son discours du 13 octobre 2017, le Roi Mohammed VI a invité « le gouvernement, le parlement et les différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son domaine de compétence, à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays ». En effet, et malgré d’importants programmes lancés au Maroc (PMV, Plan d’Accélération Industrielle, etc.), avec un taux d’investissement représentant 30% du PIB en moyenne les dix dernières années, le bilan économique et social du Maroc reste décevant, l’investissement n’est pas répercuté sur l’emploi, et inégalités, défaillances dans la santé et l’éducation, et défiance des Marocains vis-à-vis de leurs instances gouvernantes persistent.

Un modèle accessible

M. Nourredine Bensouda, Trésorier Général du Royaume, a ouvert le colloque sur la question très à propos de la faisabilité d’un nouveau modèle de développement. Citant les exemples de Singapour et de la Corée du Sud, il a déclaré qu’un tel projet est réalisable à travers « beaucoup de recherche, un ciblage précis, du pragmatisme, de l’agilité, et de la réactivité », ajoutant que « le développement économique et social est avant tout une question de volonté, de persévérance, et d’une ambition commune de l’Etat et du secteur privé ».

Le président de l’AMIF, Fouzi Lekjaâ, a rappelé tout d’abord que malgré un clair manque au niveau social, « le Maroc a connu durant les deux dernières décennies un saut qualitatif en termes d’infrastructures et de structuration des secteurs économiques vitaux », et qu’il a « réalisé en une courte période des acquis importants qui lui ont permis notamment de traverser indemne la dernière crise économique ».

M. Lekjaâ a ajouté que le diagnostic des lacunes doit répondre à deux questions majeures, à savoir si notre capacité à produire de la richesse a atteint sa limite, et si la distribution de cette richesse et ses mécanismes n’excluent pas des franges de la société et des espaces territoriaux.

Ces conclusions mènent vers trois principales réflexions, selon M. Lekjaâ. La première est institutionnelle et concerne notamment la mise en oeuvre de la régionalisation avancée de manière à garantir le développement intégré, alors que la deuxième est relative à la politique fiscale, a-t-il expliqué. S’agissant de la troisième réflexion, elle est liée à l’ouverture de l’économie nationale sur son environnement international et la diversification de ses partenaires et ses marchés. Le président de l’AMIF a ajouté qu’il n’y a pas de modèle de développement valable pour tous les pays et dans toutes les conditions, encore moins un projet de développement à l’abri des influences internationales et de l’économie du savoir.

Maintenir les équilibres

Diagnostiquer et analyser, c’est bien. Mais après, il faut appliquer. M. Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, a déclenché plusieurs fois les applaudissements de la salle pendant son intervention, quand il a notamment déclaré que les décideurs marocains sont les champions du diagnostic, mais que derrière l’application des réformes accuse une forte lenteur.

M. le Wali, ayant rappelé que les questionnements autour du modèle de développement ne sont pas spécifiques au Maroc, a identifié « des mutations profondes et des défis qui prennent des dimensions inquiétantes ». En premier lieu, la transformation digitale, dont l’évolution rapide et permanente amène des incertitudes sur son implication et ses conséquences. Ensuite, la montée du protectionnisme et du populisme de par le monde remet en question la globalisation, et pourrait mener à un « nouveau multilatéralisme ». A cela s’ajoutent la pression démographique, le phénomène migratoire, et la montée des inégalités. Pour y répondre, tout modèle de développement doit répondre à certains prérequis. En tête de ceux-ci, se trouve la valorisation du capital humain, un des points faibles du Royaume. « La vision 2030 est notre ultime chance de valoriser le capital humain, sous peine d’être définitivement marginalisés », a-t-il avancé. Ensuite, le modèle doit être inclusif, avec une bonne redistribution des richesses et des filets sociaux qui « doivent aussi profiter à la classe moyenne ». La bonne gouvernance doit être de mise, et doit profiter à l’entreprise, qui en retour doit être transparente fiscalement et responsable socialement. Enfin, il faut une vraie efficience des politiques publiques, et pour cela mettre en place un vrai cadre de suivi et d’évaluation.

Mais le plus important, pour le Wali de BAM, est que « de telles réformes n’appellent pas à sacrifier les équilibres macro-économiques ». En effet, M. Jouahri a déclaré qu’avant toute chose, il faut « éviter à notre pays de revenir à un programme d’ajustement structurel », dont le coût social est terrible. Et donc, si nos moyens sont limités, il faut savoir « prioriser », et « avoir le souffle long pour mener à bien les réformes ».

L’importance du capital humain

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a indiqué lui-aussi que le nouveau modèle de développement doit donner la priorité au développement du capital humain, facteur essentiel pour une croissance économique durable et inclusive, ainsi qu’à l’éducation, à la santé, à l’adéquation de la formation, à l’emploi et à l’inclusion économique des jeunes.

Il est nécessaire de s’orienter vers l’économie du savoir et de se tourner résolument vers les nouvelles technologies de l’information, ainsi qu’à celles liées aux énergies renouvelables, a ajouté le ministre délégué, soulignant qu’il faut améliorer davantage la compétitivité à travers la « simplification drastique des procédures, la lutte contre la corruption, la réforme de l’administration, l’accompagnement et l’encouragement de l’investissement productif ».

De son côté, le PDG du Crédit immobilier et hôtelier, Ahmed Rahhou, a estimé que la révolution digitale bouleversera le monde de l’emploi qui mutera de sorte à ce que plus de la moitié des métiers qui existent actuellement auront disparu dans une quinzaine d’années, ajoutant que pour répondre à cette nouvelle configuration, notre système éducatif est appelé à être réformé.

Toujours pour répondre à ces nouveaux besoins du marché du travail, M. Rahhou a appelé à briser l’étanchéité qui existe entre le monde du salariat et celui de l’entreprenariat qui doit être encouragé via des procédures moins rigides.

Il faudra aussi mettre à contribution la régionalisation avancée, selon M. Mohand Laenser, Président de l’Association des Présidents des Régions au Maroc, qui « est évolutive, et a encore besoin de temps ». Les régions, pourvu qu’on « évite des reproduire [à leur niveau] le modèle que l’on est en train de critiquer au niveau national ainsi qu’un centralisme régional », sont « à même d’appréhender les besoins au niveau le plus fin », et jouer « un rôle de plaidoyer pour influencer les politiques et stratégies nationales et sectorielles ».

Un chantier multidimensionnel

En clôture du colloque, M. Bensouda avait la lourde tâche d’en résumer à chaud les conclusions. Selon lui, « quatre principaux axes devraient structurer le futur modèle de développement. Il s’agit, en l’occurrence : d’un cadre institutionnel basé sur la territorialisation du développement de manière à réduire les disparités spatiales et sociales ; d’une réforme fiscale novatrice ; d’une redéfinition des rôles des acteurs économiques, aussi bien privés que publics, ainsi que du rôle des IDE ; et, enfin, une meilleure intégration de l’économie nationale dans une économie mondiale en profonde mutation ».

Dans ce chantier, il importe également « de ne pas perdre de vue la composante culturelle, la dimension humaine et civilisationnelle ». Ce nouveau modèle « doit satisfaire à des prérequis susceptibles de lui garantir des chances de réussite, dont notamment la bonne gouvernance ; la valorisation du capital humain ; le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques et la communication en direction des citoyens. La mise en œuvre de ce chantier ne doit pas également perdre de vue la nécessité de dégager des marges en termes : d’optimisation des ressources et de rationalisation des dépenses ; de priorisation des politiques publiques ; et de sauvegarde des équilibres macroéconomiques ».

« La conception et l’élaboration du nouveau modèle sont tributaires de la pertinence de la méthodologie adoptée qui doit se baser sur une analyse lucide et sans complaisance des modèles appliqués jusqu’à présent ; l’organisation d’un large débat national autour des priorités stratégiques ; la mise en place d’une plateforme assurant la convergence des politiques publiques et leur évaluation ; l’adoption d’un plan d’action pour la mise en œuvre du modèle », a-t-il ajouté. Cette méthodologie, expression d’un nouveau contrat social, doit aider à rétablir la confiance des citoyens et des partenaires dans les institutions.

« Au niveau institutionnel, il a été proposé notamment d’accélérer l’opérationnalisation des dispositions constitutionnelles relatives à la régionalisation avancée et au processus de déconcentration administrative ; de renouveler l’offre politique, de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions et les instances élues pour un meilleur portage du nouveau modèle de développement, et, enfin, la promotion de la gestion axée sur les résultats et de la culture de l’évaluation des politiques publiques », a-t-il rappelé.

En ce qui concerne la dimension économique, « les propositions concernent en particulier l’amélioration de l’efficacité de l’investissement public, du climat des affaires et de l’appui à l’investissement privé ; le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et la consolidation du processus de l’industrialisation ; la reconsidération des incitations fiscales et l’amélioration de leur efficacité ; et, enfin, l’exploration des opportunités offertes par la transition digitale ».

S’agissant de la dimension sociale, sociétale et environnementale, les principales propositions « qui méritent d’être signalées portent sur : le placement du capital humain au cœur du processus de développement en assurant un équilibre entre la création et la répartition de la richesse ; l’investissement dans l’économie de la connaissance et la promotion de l’école publique ; l’amélioration de l’accès à des services de santé de qualité et l’élargissement de la couverture médicale ; la promotion de l’économie sociale et solidaire et de l’auto-emploi ; l’élargissement de la classe moyenne et le soutien de son pouvoir d’achat ; le renforcement de la diversité culturelle et linguistique ; et, enfin, l’intégration de la dimension écologique et de la dimension du genre dans la conception des politiques publiques ».

Les travaux de ce deuxième colloque international de l’AMIF ont permis ainsi de dégager des pistes de développement incontournables pour permettre au Maroc de retrouver un développement pérenne, en phase avec son temps et les attentes des citoyens, tout en préservant ses équilibres et en renforçant sa compétitivité. Nous avons diagnostiqué. Maintenant, il faut appliquer…

Selim Benabdelkhalek