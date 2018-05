PARTAGER Collectivités Locales : L’Arrondissement de Sidi Belyout fête le foot avec ses enfants…

Dans le cadre de son neuvième festival, l’Arrondissement Sidi Belyout, en collaboration avec les associations «Union Citoyenne”, “Wissal Anfa” et ‘‘Sanad pour le Développement Continu” vient d’organiser un forum pour annoncer le programme sportif consacré aux enfants des différentes ONG de la préfecture d’Anfa. Le coup d’envoi de cette neuvième édition a été marquée donc par cette rencontre entre les jeunes de Sidi Belyout, l’ex-international Rachid Daoudi et le Président de l’Arrondissement Sidi Belyout Abdelhak Najhi.

Important de constater que la pertinence des questions posées par les enfants a impressionnée l’assistance. Des questionnements, des soucis et des grandes interrogations qui ne concernent enfin de compte qu’un des droits des plus élémentaires des enfants, à savoir, le droit à une enfance paisible et joyeuse grâce à des espaces socio-sportifs de proximité. Des questions spontanées qui ont toutefois facilité les réponses des intervenants tellement la sincérité se faisait ressentir grâce à l’innocence de ces enfants, issus de classes très moyennes et même défavorisées, qui ont de l’ambition et une véritable passion pour le football et ses stars mondiales. Aussi, cette rencontre a permis à ces jeunes de connaitre l’aventure d’une Coupe du Monde avec Rachid Daoudi, joueur de la sélection marocaine participante au Mondial de 1994 aux USA. Le Président de Sidi Belyout, Abdelhak Najhi, lui, a donné un aperçu sur le programme sportif de l’Arrondissement, l’état des lieux en la matière et les chantiers en cours. Par la même occasion, il déplore la rareté du foncier dans cet arrondissement qui prive Sidi Belyout de centres socio-culturels et sportifs de proximité. Pour Najhi, le festival de Sidi Belyout, ce n’est pas que du football mais aussi de la musique, de l’animation pour les enfants dans la rue et un élargissement culturel sans frontière. Et sur le terrain, des tournois de football sont organisés sur les différents terrains de proximité de l’arrondissement.

Un tournoi ‘‘U14’’ à quatre, avec la participation d’une équipe composée de jeunes issus de plusieurs pays subsahariens, se jouera samedi prochain à partir de 13h.

H.Z