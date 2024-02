Le Collectif 490 a organisé en ce début de semaine à Casablanca une conférence en partenariat avec l’ESCA école de management sous le thème « le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire », avec les interventions de Narjis Benazzou, membre du collectif 490, Adam Elhadi, Psychologue, et Zainab Fainab Fasiki, illustratrice et activiste féministe.

Cette conférence organisée en marge de la semaine de lutte contre le harcèlement au cœur du nouveau campus de l’ESCA, était l’occasion de partager avec les étudiants et les médias l’expérience de la cellule d’écoute et d’accompagnement des victimes d’harcèlement sexuel.

La cellule d’écoute du Collectif a identifié entre mars et septembre 2023, 33 cas de harcèlement accompagnés ou non de violences, dont 16 ont pu bénéficier de suivi psychologique sous forme de séances d’écoute individuelles, et 3 d’assistance juridique pour porter plainte avec l’aboutissement de deux poursuites judiciaires. La cellule d’écoute et d’accompagnement est sollicitée aussi pour s’informer et s’orienter quand il s’agit de violences ou de harcèlement.

La conférence était aussi l’occasion de lancer en ligne un guide de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire. Pour le Collectif, ce guide est un outil destiné à informer, sensibiliser, alerter et aider les personnes (hommes et femmes) à lutter contre le harcèlement sexuel. Le silence autour du harcèlement sexuel s’explique par plusieurs raisons : les victimes craignent d’être stigmatisées et considérées comme responsables parce que “provocantes” par leur habillement ou leur attitude.

Les victimes ignorent leurs droits et ne savent pas à qui s’adresser pour se plaindre ou comment utiliser les procédures, elles doutent de l’efficacité de porter plainte, craignent les difficultés de preuves et les représailles.

Le véritable défi pour le collectif 490 et les partenaires du projet est de contribuer par ce guide à sensibiliser, à prévenir et à lutter contre le phénomène.

Le guide de lutte contre le harcèlement sexuel a pour objectif de briser le silence sur la question du harcèlement sexuel, sensibiliser et diffuser des informations juridiques et répondre par des réponses pratiques aux étudiant(e)s victimes et/ou témoins, encourager les victimes à se manifester et à signaler le harcèlement sexuel et les orienter vers les mécanismes de recours existants et les informer sur les démarches à suivre pour porter plainte.

Le guide de lutte contre le harcèlement sexuel, élaboré en partenariat avec l’association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (AMVEF) et avec le soutien du Fonds Canadien des Initiatives Locales (FCIL), est un livret numérique de 20 pages sous forme de Bande Dessinée avec une mascotte, illustrée par Zainab Fasiki et rédigé par le collectif 490. Il sera largement diffusé sur les pages des réseaux sociaux du Collectif 490, par les médias, les associations et les étudiants…

H.Z

