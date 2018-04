Colgate et l’AMPBD lancent une campagne nationale pour le dépistage dentaire

par LNT |







Colgate et l’Association Marocaine de Prévention Bucco-dentaire (AMPBD) lancent le Mois de la santé Orale à travers l’opération « Préservez le sourire du Maroc ».

Selon une enquête épidémiologique réalisée en 2012 par le Ministère de la Santé, le Maroc enregistre des chiffres alarmants en matière de santé bucco-dentaire. Ainsi, la carie touche 92% des adultes de 35-44 ans, 87% des adolescents de 15 ans et 81% des enfants de 12 ans. L’étude révèle également que 27% des adultes de 35-44 ans n’ont jamais bénéficié de dépistage dentaire. Ce chiffre est beaucoup plus inquiétant chez les plus jeunes : 68% des adolescents de 15 ans et 89% des enfants de 6 ans n’ont jamais consulté de médecins dentistes.

Dans la mesure où le Maroc ne compte que 1 médecin dentiste pour 8 100 habitants, la prévention reste la meilleure des solutions pour lutter contre les affections bucco-dentaires. Il est nécessaire d’éduquer la population aux bonnes pratiques : une bonne hygiène alimentaire, un brossage efficace au moins deux fois par jour, l’utilisation du fil dentaire et des visites régulières chez le médecin dentiste.

Pour porter le message de la prévention au plus près des citoyens, l’AMPBD et Colgate ont choisi de s’investir ensemble dans une campagne nationale de sensibilisation pour responsabiliser le grand public, et sensibiliser sur la nécessité d’une bonne hygiène bucco-dentaire et sur son impact sur l’état de la santé générale.

Ainsi, une clinique dentaire mobile va parcourir 8 villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Agadir, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda et Hoceima) pour offrir des dépistages dentaires gratuits, avec pour objectif d’atteindre 10 000 dépistages gratuits en 1 mois.

LNT avec CdP