PARTAGER Coface Maroc : Focus sur le secteur agro-alimentaire marocain

Le vendredi 7 décembre, s’est tenue à Agadir l’événement d’inauguration de Coface Agadir, annonce un communiqué du groupe. A l’occasion de cet événement, Julien Marcilly, l’économiste en Chef du Groupe Coface, a animé le débat autour de deux thématiques économiques clé :

 Quelles sont les opportunités économiques du secteur agro-alimentaire ?

 Quels sont les défis et les opportunités pour les exportateurs en Europe (avec focus Russie) ?

Face à un allongement des délais de paiement et un ralentissement de la croissance en 2019, le secteur agroalimentaire tire son épingle du jeu en étant le troisième secteur d’exportations du pays

après le secteur automobile et les phosphates. En termes d’exportations, les entreprises du secteur agroalimentaire semblent avoir une appétence pour la Russie, qui enregistre 77% des exportations marocaines globales en 2017 (avec une part majoritaire des agrumes arrivant en tête pour les exportations agricoles, suivis des fruits et légumes).

Tandis que la zone euro connait un ralentissement économique en 2019, la Russie reste un choix judicieux pour les entreprises exportatrices, du fait d’une croissance du PIB et du faible risque de

défaillance des entreprises du secteur agroalimentaire. Certains secteurs en Russie restent toutefois fragiles en termes de risque d’impayé, comme les secteurs du transport, pharmaceutique, du textile et de la construction. A ceci s’ajoutent des obstacles liés principalement à une faible productivité, à un accès difficile au crédit entreprise, aux sanctions internationales et à la faiblesse du rouble qui augmente le coût des produits importés.

Dans ce contexte de ralentissement de la croissance mondiale, le Directeur Général Mehdi Arifi a tenu à rappeler l’engagement de l’assureur-crédit dans la région du Grand Sud pour favoriser et soutenir la croissance des entreprises de la région sur les marchés national et d’exportation. Avec une concentration de 27% des entreprises marocaines de plus de 10 Millions de chiffre d’affaires, la région du Grand Sud est en effet une région à fort potentiel économique. Celle-ci génère plus de 18% des revenus du Royaume après les régions de Casablanca et Tanger. Ce potentiel s’explique notamment par la forte présence du secteur agroalimentaire dans la région qui génère à elle seule près de 46% du volume total de chiffre d’affaire de ce secteur.

C’est donc en accord avec sa stratégie d’accompagnement de la croissance que Coface Maroc s’implante dans cette région, selon ses dirigeants. Elle peut ainsi être à proximité de ses clients pour mieux les accompagner dans leur développement en les protégeant contre le risque de défaillance de leurs clients sur le marché marocain et d’exportation. Coface Maroc bénéficie également d’un large réseau d’experts locaux qui soutiennent les entreprises de la région dans le choix de leurs partenaires en les aidant à évaluer et prévenir au mieux les risques qu’ils sont amenés à prendre, nous explique-t-on auprès du management.

Cet accompagnement de proximité permet également aux assurés de mieux structurer le suivi de leur poste client, d’identifier les impayés dès qu’ils surviennent et de faire intervenir Coface Maroc rapidement pour procéder au recouvrement et indemnisation des créances .

Mehdi Arifi, Directeur Général de Coface Maroc, souligne : « Notre engagement est de favoriser la croissance de la région Grand Sud en soutenant les entreprises dans la gestion de leur

risque-client, en installant un climat de confiance avec leurs partenaires et leur permettre de prendre des décisions fondées sur des informations fiables de leurs prospects et clients».

LNT avec CdP