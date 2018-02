PARTAGER Les codes de conduite et la bonne gouvernance d’entreprises au coeur d’une formation à Al Akhawayn

Le Centre d’éthique des affaires de l’Université Al Akhawayn (CBE), en collaboration avec la CGEM Rabat Salé Kenitra (RSK), a organisé, les 1er, 7 et 17 février dans la région de Rabat Salé Kénitra, un programme de formation et d’accompagnement sur «Les Codes de conduite et la conne gouvernance d’entreprises » au profit de chefs et dirigeants d’entreprises de la région.

Cette formation ambitionne de promouvoir la conception et la mise en place des codes de conduite au sein des entreprises comme mécanisme pour améliorer l’intégrité des affaires, renforcer la confiance des collaborateurs, et prévenir la corruption qui ralentit le décollage économique et terni l’image du pays à l’international. « Les codes de conduite figurent parmi les dispositifs essentiels pour renforcer le principe de la bonne gouvernance, aligner les comportements aux normes de la transparence et diffuser les valeurs de moralisation et probité » indique Dr. Wafa El Garah, fondatrice et directrice du CBE, premier d’éthiques des affaires, au Maroc.

S’étalant sur trois jours répartis sur 3 semaines, ce cursus vise également à développer et renforcer les capacités pour maitriser le processus conceptuel et appliquer l’approche méthodologique facilitant la conception et la mise en œuvre des codes de conduite. La formation comprend également des séances de coaching personnalisées en vue d’aider les dirigeants à réussir l’intégration des codes de conduites au sein de leurs organismes.

Le dernier jour de ce programme, qui s’est tenu le 17 février au sein du Centre de Conférence de l’Université Al Akhawayn, a constitué une plateforme d’échange, de retour d’expérience, et de partage parmi les participants.

A noter que la CGEM Rabat Salé Kenitra (RSK) est l’un des réseaux de proximité de la CGEM au service de ses membres implantés sur la région Rabat-Salé-Kénitra. Créée en 1989, elle vise à débattre des problématiques propres à la région et proposer au Conseil d’Administration les mesures et solutions appropriées, à organiser l’action des entreprises de la région et à défendre leurs intérêts et les représenter auprès des autorités régionales et locales. Agroalimentaire, Commerce et services, Bâtiment et travaux publics, Textile et cuir, Chimie et pharmacie, Electrique et électronique, tels sont les secteurs phares représentés par la CGEM RSK

Parmi ses axes stratégiques, figurent l’amélioration du climat des affaires dans la région, le développement du networking des entreprises, la promotion de l’innovation, le renforcement du climat social, et le développement du capital humain.