Après deux ans de préparation, le mouvement féministe, AWAL Houriates, vient de présenter à Casablanca les points forts de ses recommandations pour une Moudawana égalitaire au Maroc.

La présidente de cette association, Mme Nouzha Skalli, a préféré commencer par rappeler le rôle de plus en plus important que joue la femme dans le Maroc d’aujourd’hui et ce à tous les niveaux et dans divers domaines. Selon elle, il est grand temps de revoir le texte de la Moudawana loin de tout esprit patriarche, tout en rompant avec la notion de la Kiwama qui caractérise les rapports hommes/femmes dans le cadre conjugal, et qui constitue la référence de base régissant de nombreuses lois, notamment le code de la famille, le code pénal, le code de l’état civil, le code de la nationalité et la loi de la kafala. Et de poursuivre dans le même sens que la révision escomptée ne devrait pas se concener uniquement le code de la famille mais toutes les lois notamment celles contenues dans le code pénal, qui comporte plusieurs articles relatifs à la condition de la femme, en l’occurrence, l’avortement, la violence et les libertés individuelles, ou encore autres lois liées à l’adoption, l’état civil…

Pour sa part, Mme Tahrir, SG d’Awal Houriates, estime qu’il est grand temps de lever le caractère sacré du Fiqh sur la Moudawana, précisant que de ce fait, l’amélioration des conditions des femmes et la garantie de leurs droits tels qu’ils sont consacrés par la constitution de 2011et les conventions internationales ratifiées par le Maroc, nécessitent une réforme globale de ces lois, en érigeant l’égalité comme fil conducteur de toutes leurs dispositions.

A Casablanca et devant une panoplie de juristes et acteurs de la société civile, les membres d’Awal ont livré leur proposition pour le renouveau du Code de la Famille. L’association propose la mise en œuvre effective du principe de l’égalité consacré par la constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc et mise en conformité du code de la famille avec leurs dispositions sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la langue ou la religion. L’association propose aussi une refonte globale et profonde de toutes les lois relatives aux droits des femmes en adoptant des lois cohérentes et harmonieuses, fondées sur le principe de l’égalité et la non-discrimination et en les mettant en conformité avec les dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées et que le Maroc s’est engagé à mettre en œuvre, y compris le code de la famille, le code pénal, le code de l’état civil et la loi de la kafala…

Dans son cahier revendicatif, Awal recommande invite l’instance chargée de la révision de la Moudawana à repenser le vocabulaire du Code de la Famille, du Code Pénal et de la loi de la Kafala, en supprimant tous les termes humiliants à l’égard des femmes et des enfants, en adoptant une formulation juridique et respectueuse des droits pour prévenir les lectures multiples et les interprétations particulières.

Pour Awal, il est également important de consacrer le rôle du nouveau code de la famille dans l’accès aux autres droits humains des femmes figurant dans l’article 19 de la constitution, en particulier les droits économiques ; accorder la priorité à l’intérêt supérieur des enfants, quelle que soitleur situation familiale et éliminer toute discrimination entre eux sur la base du handicap, en application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Maroc ; réviser le régime successoral de manière à garantir l’égalité et la justice tout en abolissant l’agnation (taassib) dans le cas de filles uniquement ou d’une épouse sans descendance ; élargir le champ d’application du testament sans exclure les héritiers de bénéfice de la succession ; accélérer la mise en place des deux institutions constitutionnelles, l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination et le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, pour qu’ils puissent remplir pleinement leurs rôles…

En somme et pour Awal Houriates, un texte moderne et égalitaire nécessite une révision profonde et approfondie de tout cet arsenal juridique qui fonctionne avec un esprit discriminatoire, pour ne pas dire machiste. Le fiqh en premier lieu, dit-on entre autres auprès des féministes d’Awal. La problématique reste de savoir si le Maroc d’Imarat Al Mouminine entendra-t-il de la même oreille leur revendication ? Réponse en mars prochain…

H.Z

