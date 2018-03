PARTAGER Code de Commerce: La loi sur le sauvetage des entreprises votée

La Chambre des Représentants a adopté, mardi à l’unanimité, le projet de loi n° 73-17, modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce, notamment en ce qui concerne les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise.

Ce projet de loi, qui a été adopté lors d’une séance plénière tenue après l’ouverture de la session extraordinaire de la Chambre, a fait l’objet de 39 amendements avec lesquels le gouvernement a interagi d’une manière positive. Le texte offre à la fois un arsenal juridique solide et souple et instaure les fondements de la bonne gouvernance dans la gestion et le diagnostic précoce des difficultés, avant l’intervention de la justice qui aboutit généralement à la liquidation judiciaire.

Présentant le projet, le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar a indiqué que cette initiative législative revêt une importance particulière, dans la mesure où elle porte sur l’un des rôles majeurs de la justice portant sur le développement de l’économie et l’encouragement des investissements, à la lumière des grandes mutations que connait le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI. Ces efforts nécessitent une protection optimale de l’entreprise marocaine et la valorisation du tissu économique en général, a-t-il dit.

M. Aujjar a également souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental au titre de la législature (2016-2021) et d’une stratégie générale visant à développer l’entreprise marocaine et à renforcer sa compétitivité, à travers une série d’initiatives et textes, dont le projet de loi n° 88.17 relative à la création et à l’accompagnement des entreprises par voie électronique.

L’importance de ce projet émane aussi du fait qu’il est considéré comme un outil d’évaluation de l’indice de l’amélioration de l’environnement des affaires, sur la base d’une étude comparative des dispositions législatives liées aux difficultés de l’entreprise, a-t-il ajouté, déplorant le recul du Maroc dans le classement mondial, en passant de la 67eme place en 2012 au 137ème rang en 2017.

« Cette régression est due à la révision de la plupart des pays du monde de leurs législations relatives aux difficultés de l’entreprise, tandis que le Royaume a enregistré un retard pour réformer les textes y afférents » a-t-il expliqué.

La poursuite de la modernisation du système juridique dans le domaine des affaires constitue un chantier qui revêt une importance stratégique pour le Maroc, a-t-il relevé, insistant sur la nécessite de mobiliser davantage d’énergies en la matière, en vue d’assurer la réussite de ce chantier et de consolider le positionnement du Royaume en tant que plateforme d’attrait des investissements et un pôle de développement. Cet arsenal juridique « transparent » est capable d’immuniser toutes les transactions commerciales et les protéger contre les risques liés au monde des affaires, a-t-il soutenu.

Le ministre a, en outre, fait savoir que son département compte mettre en œuvre cette vision stratégique, à travers ce projet de loi modifiant le cinquième livre du code du commerce, selon une approche participative, en vue de mettre en place les mécanismes juridiques nécessaires au soutien de l’entreprise en difficultés financières, économiques ou sociales.

Ledit projet vise à offrir un environnement juridique sain et propice aux investisseurs et aux justiciables, à répondre aux attentes du consommateur national et étranger en matière d’efficacité, de célérité et de confiance à l’égard de la justice, à accompagner la croissance économique nationale et internationale et à drainer davantage d’investissements dans un contexte de concurrence acharnée.

Le texte a également pour but de mettre en place une nouvelle procédure « de sauvetage », qui vise à surmonter les difficultés auxquelles est confrontée l’entreprise, afin d’assurer la continuité de ses activités et un diagnostic précoce des contraintes.

En outre, cette initiative législative vise à renforcer la procédure de redressement, à rééquilibrer les pouvoirs entre le chef de l’entreprise et les créanciers, à augmenter l’efficacité de la procédure de la liquidation judiciaire, à réviser les dispositions générales applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire liées au règlement des créanciers et aux voies de recours et à améliorer les performances des intervenants.

Ce projet de loi tend, aussi, à développer les procédures de prévention des difficultés, en mettant en place de nouveaux mécanismes pour encourager l’entreprise et les créanciers à s’engager de manière effective dans la procédure de règlement à l’amiable et à faciliter le financement de cette procédure, en accordant le droit aux actionnaires de recouvrer leurs créances avant les autres parties, tandis que les créanciers non couverts par l’accord doivent être informés des nouveaux délais accordées par le président du tribunal conformément à la loi.

Le projet de loi confère au président du tribunal la prérogative de constater la non exécution par l’entreprise de ses engagements et de résilier l’accord conclu entre les créanciers et l’entreprise par une décision qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans recourir à la procédure de résiliation conformément aux règles en vigueur.

LNT