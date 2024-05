En s’associant à la solution de recyclage Be Green et au SIAM, les trois acteurs se sont lancé le défi de collecter et recycler 1 million de bouteilles en plastique sur toute la durée de l’évènement.

En sa qualité d’acteur majeur de l’industrie agro-alimentaire au Maroc, Coca-Cola a pris part, cette année encore, aux activités du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM) en marquant sa présence par un stand de plus de 270m carrés. Cette participation au Salon s’inscrit dans la continuité de l’engagement du système Coca-Cola au Maroc en faveur du développement de l’économie et de l’agriculture locales.

Au-delà de mettre en avant les derniers produits The Coca-Cola Company lancés sur le marché marocain (Schweppes Tonic Zero, Sprite Lemon Mint, Cappy Refresh Orange, Aquarius Orange), le stand a permis de mettre en avant les projets relevant de responsabilité sociale et environnementale (RSE) conduits au Maroc par le système Coca-Cola, dans les domaines de la préservation des ressources en eau, du recyclage et d’autonomisation des jeunes et des femmes. Au total, plus de 9 projets d’envergure ont été présentés – détaillés plus bas.

Mais ce n’est pas tout, la participation de Coca-Cola au SIAM a été marquée par l’association de Coca-Cola à travers son embouteilleur ECCBC Maroc (Equatorial Coca-Cola Bottling Company Maroc) avec le SIAM et la solution de recyclage Be Green avec un objectif commun : collecter et recycler un maximum de bouteilles en plastique sur toute la durée de l’évènement. Les revenus de la collecte seront reversés à la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement.

Lors de sa participation au SIAM, Coca-Cola Maroc a également pu mettre en avant sa stratégie de développement durable. Celle-ci guide la manière avec laquelle l’entreprise collabore avec l’ensemble des personnes mobilisées derrière ses marques, des agriculteurs aux salariés, en passant par ses partenaires embouteilleurs, ses fournisseurs et clients, avec pour mission de « Rafraîchir le Monde, Faire la Différence » en œuvrant dans 3 domaines d’actions : La gestion de l’eau, la gestion des déchets d’emballage et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.

En matière de gestion de l’eau, l’eau est une priorité pour le système Coca-Cola car elle est essentielle à la vie, à ses boissons et aux communautés qu’il sert. Parmi les projets menés :

Fonds Sebou pour l’eau :

Dans le bassin versant du Sebou au Maroc, ce projet a visé à améliorer la conservation et la restauration des ressources en eau ainsi que des zones humides. Il a permis de restituer 3,09 milliards de litres d’eau, dépassant les objectifs initiaux. En outre, 166 agriculteurs ont bénéficié de techniques d’irrigation améliorées et de formations sur la gestion durable de l’eau.

Réhabilitation des réseaux d’eau potable à Marrakech :

En collaboration avec Marrakech Entraide et soutenu par la Fondation Coca-Cola, ce projet a réhabilité le réseau d’eau potable dans 10 établissements scolaires, réduisant la consommation d’eau de 30% et installant des équipements économes en eau. Le projet a également sensibilisé 20 000 élèves et le personnel scolaire aux bonnes pratiques de gestion de l’eau.

En matière de gestion des déchets d’emballage, Coca-Cola Maroc adhère à l’initiative « World Without Waste » (un Monde sans Déchets) qui a été lancée en 2018 et qui œuvre en faveur d’un monde sans déchets en ayant pour objectif de recycler l’équivalent de 100% de ses déchets d’emballages d’ici 2030. Au Maroc, Coca-Cola et ses partenaires embouteilleurs respectent les mêmes engagements :

Les bouteilles des produits The Coca-Cola Compagny sont 100% recyclables

Le système collabore avec divers partenaires pour améliorer les infrastructures de collecte et de recyclage.

Les partenaires embouteilleurs de Coca-Cola continuent à investir dans des technologies innovantes pour rendre les emballages plus durables et réduire leur empreinte carbone.

Parmi les projets menés :

Plastic Smart Cities à Tanger :

En collaboration avec la Fondation Coca-Cola et Living Planet Maroc (WWF Maroc), ce projet a réduit les fuites de déchets plastiques de 30% dans une zone pilote à Tanger. Entre juillet 2021 et juillet 2022, 4350 tonnes de déchets ont été collectées, dont 421,95 tonnes de plastiques. Le projet a bénéficié à 850,000 personnes, engageant activement plus de 1,200 élèves dans des activités de sensibilisation à la gestion des déchets.

Coca-Cola J’aime ma plage :

Durant l’été 2023, en partenariat avec ses partenaires embouteilleurs ECCBC Maroc et SBGS, Coca-Cola a mené des opérations de collecte de déchets sur les plages d’Agadir, Tanger, et Casablanca. Plus de 90 tonnes de déchets ont été collectées, dont 12 tonnes de plastiques recyclés. L’initiative a également sensibilisé près de 42,000 personnes sur les plages. Pour plus de sensibilisation au recyclage, l’entrée du Coca-Cola Festival en été était conditionnée à l’apport de 3 bouchons, qui ont, entre autre, permis de faire de l’évènement un évènement « zéro déchets ».

En matière d’autonomisation économique des femmes et des jeunes, depuis des décennies, le système Coca-Cola Maroc impacte la vie des communautés dans lesquelles il opère. Parmi les projets menés ces dernières années:

Dar L’ftour :

Coca-Cola Maroc et ses partenaires embouteilleurs, Equatorial Coca-Cola Bottling Company Maroc (ECCBC) et la Société des Boissons Gazeuses du Souss (SBGS) ont renouvelé leur initiative « Dar L’ftour » pour la 20ème année consécutive, distribuant des repas durant le Ramadan. En 2023, plus de 50,000 repas ont été distribués, ciblant les communautés affectées par le séisme d’Al Haouz. L’initiative a également vu l’engagement de 1,4 million de dollars pour les efforts de secours dans la région, soulignant l’importance de soutenir les communautés en temps de crise.

Soutien à l’association SOS Villages d’Enfants :

La Fondation Coca-Cola a appuyé les efforts de l’association SOS Villages d’Enfants au Maroc pour renforcer l’employabilité de plus de 500 femmes et jeunes. Les formations proposées incluaient la restauration, la couture, la coiffure, et le tissage de tapis, permettant aux participants de générer un revenu supérieur et de mieux répondre aux besoins des enfants dont ils s’occupent.

Aménagement d’une aire de loisirs à Casablanca :

En partenariat avec l’arrondissement de Sidi Belyout, Coca-Cola a transformé un espace urbain en aire d’activités sportives et récréatives. L’initiative a permis de nettoyer l’espace en friche, d’y installer des équipements sportifs et de loisirs, contribuant à l’intégration et à l’épanouissement des jeunes du quartier.

Let Your Eyes Enjoy :

Ce projet, en collaboration avec la Fundación Elena Barraquer et Ruta de la Luz, a offert des opérations de la cataracte et des lunettes de vue gratuitement à plus de 1100 personnes entre 2019 et 2023, améliorant ainsi l’accès aux soins oculaires pour les communautés défavorisées.

