Coca-Cola Maroc et ONU Femmes Maghreb partenaires pour l’autonomisation économique des femmes rurales

A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, Coca-Cola Maroc et ONU Femmes Maghreb ont présenté leur programme d’appui à l’autonomisation économique des femmes, à travers la promotion de la chaîne de valeur agro-écologique pour une meilleure résilience au changement climatique.

Cette initiative soutenue par la Fondation Coca-Cola, et mise en place par ONU Femmes Maghreb, a été exposée lors d‘un événement organisé, ce vendredi 9 mars, à Rabat, avec la participation de Mme Mbarka Bouaida, Secrétaire d’Etat chargée de la Pêche Maritime, Mme Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, Mme Leila Rhiwi, Représentante ONU Femmes Maghreb et M. Abdou Kadiri, Directeur général de The Coca-Cola Export Corporation Maroc.

L’objectif : développer les activités agro-écologiques chez les agricultrices

Dans le cadre du programme lancé en juin 2017, la démarche a consisté à accompagner plusieurs groupes de femmes agricultrices leaders dans les régions d’Ouarzazate et Essaouira (et Agadir dans un prochain temps), à travers le conseil, la formation et le renforcement des compétences ainsi que la fourniture d’équipements pour les aider à développer des activités agro-écologiques génératrices de revenus.

A travers des investissements financiers, matériels et humains, mais aussi un transfert de savoir et de savoir-faire, ce sont donc deux résultats spécifiques qui sont visés par ce programme :

Le développement des capacités et connaissances techniques des femmes agricultrices en matière de bonnes pratiques agro-écologiques adaptées au changement climatique ;

La formation des femmes agricultrices en matière de gestion et management de leurs propres coopératives et activités génératrices de revenus résilientes au changement climatique.

« L’autonomisation des femmes, et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, sont l’un des piliers de notre action citoyenne, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde », a déclaré Loubna Sabir, Directrice des Affaires Publiques, de la Communication et du Développement Durable de Coca-Cola Maro, avant d’ajouter « Nous sommes convaincus que le développement durable des sociétés, notamment rurale, et leur résilience face aux changements environnementaux, que ce soit le réchauffement climatique ou autres phénomènes, passe nécessairement par des femmes économiquement autonomes, disposant de revenus stables, qui les libèrent des préoccupations de base liées à la survie, et leur permet de prospérer, et de faire prospérer leurs communautés ».

De sa part, Leila Rhiwi, Représentante ONU Femmes Maghreb s’est penché sur les inégalités hommes-femmes en termes de revenues et l’accès au monde d’emploi. Sur ce point, la responsable a mis en lumière les chiffres du HCP sur les inégalités de revenues homme-femme : 6 femmes sur 10 n’ont accès aux sources de revenues, tandis que seulement 2 hommes sur 10 n’ont accès aux revenues.

Rhiwi a également mis en lumière l’analphabétisme des femmes rurales, leur faible mobilité dans les espaces publics, ainsi que d’autres obstacles qui entravent l’autonomie économique des femmes rurales.

Le programme d’appui vise donc à renforcer le leadership des femmes des coopératives des régions d’Ouarzazate et Essaouira et à promouvoir leur rôle dans la chaîne de valeur agro-écologique en favorisant un meilleur accès au marché, tout en préservant l’environnement, et en développant une agriculture durable, afin de contribuer à forger les capacités de résilience des différentes régions visées face au changement climatique.

A terme, les femmes agricultrices participantes au programme pourront développer et gérer leurs propres entreprises et activités génératrices de revenus résilientes au changement climatique et partageront à leurs tours leur savoir-faire, créant ainsi un cercle vertueux d’accélération et d’amplification du mouvement d’autonomisation dans la région.

Ainsi, en mobilisant un investissement de près de 3 millions de dirhams (300 000 dollars), le programme a permis, huit mois seulement après son lancement, l’autonomie financière de 50 femmes dirigeantes et membres de deux coopératives agricoles.

Plus de 200 bénéficiaires ciblés, à l’horizon 2020

Pour l’année 2018-2019, le programme cible 68 participantes directes au sein des coopératives de Tilouine et Tinjdade, et 260 bénéficiaires indirectes dans l’oasis de Tinjdade.

S’agissant les activités programmées en 2018, on note, entre autres la finalisation de la stratégie de commercialisation et de marketing pour les deux coopératives cibles dans le programme d’appui à l’autonomisation financière des femmes rurales et l’accompagnement de leadership de ces femmes, à travers la formation et la prise de parole.

Pour sa 3ème année (2019-2020), l’objectif est d’atteindre 80 bénéficiaires directes au sein des coopératives d’Agadir et 240 bénéficiaires indirects dans la région d’Agadir-Taroudant.

