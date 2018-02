PARTAGER La CNSS scelle un partenariat avec l’ESCA

La transformation digitale est devenue incontournable pour une entreprise qui veut rester compétitive ou pour faire évoluer une activité. Lors d’un événement organisé par ESCA Ecole de Management, dans le cadre de son cycle de conférence, Taieb Bouhouch, directeur du système d’information à la CNSS, a partagé l’expérience de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en matière de dématérialisation et de digitalisation de ses procédures de travail.

La CNSS a commencé sa transformation digitale il y a près de 14 ans, dans le cadre de sa stratégie d’amélioration des qualités de son service. En effet, à travers plusieurs plateformes numériques, la caisse nationale a réussi à raccourcir la distance avec ses clients et avoir une relation directe, sans intermédiaires. Said Ahmidouch, DG de la CNSS, a rappelé combien il était important de passer par une transformation digitale sans pour autant toucher à l’ADN et à l’histoire de l’administration. De son côté, Taieb Bouhouch, directeur du système d’information à la CNSS, a dressé un état des lieux de l’administration avant sa transformation. «Avant la transformation digitale, la CNSS traitait plus de 5 millions de pages par an.

Cela coûtait énormément en termes d’édition du papier, générait des fautes durant la saisie, des pertes durant l’envoie ou la réception de courriers, etc. Aujourd’hui, la CNSS traite moins de 800 000 pages, ce qui représente un gain en termes de productivité, d’efficacité et de fiabilité » a-t-il expliqué. Plusieurs portails ont donc vu le jour, dont Damancom, en plus d’une application mobile, qui est la première application professionnelle téléchargée au Maroc. Lancé en 2003, Damancom a facilité la tâche à des centaines de milliers d’entreprises déclarantes qui se sont affranchies des déclarations de salaire sur papier, demandes d’attestations, etc.

La CNSS continue son chemin dans la transformation digitale avec de nouveaux e-services prévus dans le future proche, à savoir le paiement mobile, l’édition des attestations en ligne, etc. Cette conférence a été marquée par la signature d’un partenariat entre l’ESCA et la CNSS. «Un partenariat d’avenir que nous allons veiller à enrichir et à faire le point régulièrement sur son état d’avancement afin d’y apporter les ajustements qui conviennent pour le faire évoluer d’une façon positive», a souligné M. Ahmidouch.

A. Loudni