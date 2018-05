PARTAGER CNSS, de nouveaux services et de nouveaux adhérents

Dans le cadre de ses « Rendez-vous CFCIM », la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc a reçu Saïd Ahmidouch, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), pour discuter des nouveaux services de la CNSS : nouvelles prestations, digitalisation, couverture sociale des professions libérales et des travailleurs indépendants.

Ces dernières années, la CNSS a développé ses prestations et ses services numériques en créant des applications pour smartphone, de nouvelles plateformes numériques, etc., dans le but de faciliter la tâche à ses clients.

Cette amélioration des qualités des services a, selon M. Ahmidouch, fait passer le nombre d’adhérents de 3,28 millions en 2016 à 3,38 millions d’adhérents en 2017, soit une hausse de 100.000 nouveaux salariés déclarés.

« Le nombre de salariés déclarés à la CNSS ne dépassait pas 1,58 million en 2005, dont 40% de salariés du secteur privé. Aujourd’hui, 80% des déclarés sont des salariés du privé », précise le DG de la CNSS.

En effet, les nouvelles mesures de qualité ont fortement réduit le délai moyen de traitement des dossiers déposés dans le cadre de l’Assurance maladie obligatoire, qui est passé de 22 jours en 2016 à 5 aujourd’hui.

Un des services les plus importants de la CNSS est Damancom, qui traite les déclarations de salaires, les affiliations en ligne, la consultation de l’historique du compte, la télédéclaration groupée, le redressement, etc.

Lancé en 2003, ce service a facilité la tâche à des milliers d’entreprises déclarantes, qui se sont affranchies de nombre de documents papier. Aujourd’hui, près de 84 400 entreprises paient via ce portail.

La CNSS a également lancé l’application mobile « Ma CNSS » qui offre aux clients un accès sécurisé, 7j/7j et 24h/24h aux différents services disponibles gratuitement.

En 2014, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a mis à niveau le Serveur Vocal Interactif en vue de son intégration avec le centre d’appel. Ce serveur vocal assure sa mission en 3 langues : l’arabe, le français et l’amazigh.

La CNSS continue son chemin dans la transformation digitale avec de nouveaux e-services à savoir le paiement mobile, l’édition des attestations en ligne, etc.

Il est à noter que la caisse a commencé sa transformation digitale il y a près de 14 ans dans le cadre de sa stratégie d’amélioration des qualités de son service.

AL