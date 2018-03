PARTAGER CNSS : 15ᵉ Conférence internationale de l’AISS sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale du 18 au 20 Avril à Casablanca

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en partenariat avec l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS), et en coordination avec les institutions de sécurité sociale marocaines membres de l’association (CDG, RCAR, ANAM, CIMR et CMR), organise la 15ᵉ conférence internationale de l’AISS sur les Technologies de l’Information et de la Communication dans le domaine de la sécurité sociale qui se tiendra du 18 au 20 Avril 2018 à Casablanca.

Tenant compte de ses expériences réussies dans l’organisation des grands évènements internationaux, le Maroc a été choisi par l’AISS pour abriter les travaux de la 15ᵉ conférence internationale sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale.

Cet évènement, qui est organisé tous les trois ans, rassemblera plus de 300 personnes dont les dirigeants, les directeurs des systèmes d’information ainsi que les responsables et spécialistes des TIC des institutions de sécurité sociale du monde entier.

Le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication au niveau des institutions de sécurité sociale, qui servent des millions de citoyens, a toujours été nécessaire et demeure plus que jamais indispensable.

C’est pour cela et afin de permettre aux institutions de sécurité sociale de faire évoluer leurs organisations toujours dans l’objectif de mieux servir leurs assurés, cette conférence, qui est organisée à Casablanca, offre une plate forme d’échange et de partage des bonnes pratiques et expériences en matière des Technologies d’Information et Communication.

C’est aussi, une opportunité pour analyser les perspectives les plus prometteuses et les solutions les mieux adaptées pour être en phase de l’accélération des transitions technologiques, et par ce fait, satisfaire les clients en leur fournissant des services de haut niveau.

LNT avec Cdp