CNOPS: Les paiements en baisse de 246 MDH en avril

La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a indiqué que le total des paiements au mois d’avril dernier a été l’ordre de 192 MDH, contre 437 MDH en avril 2019, soit une baisse de 246 MDH. Selon une comparaison établie pour mesurer l’impact de la pandémie sur le rythme de paiement en période de confinement, les cliniques privées ont été les plus touchées par la Covid-19, les paiements en leur faveur ayant baissé de 63 MDH à 13 MDH (-78%), en raison de la suspension de leurs activités et la mobilisation de certaines structures pour l’accueil de cas suspects de coronavirus, explique la CNOPS dans un communiqué. Les centres d’oncologie ont, également, enregistré des baisses de 25 MDH à 20 MDH (-19%), ainsi que les centres de néphrologie, qui ont régressé de 27 MDH à 16MDH (-41%), tandis que les les pharmaciens ont vu leurs chiffres se bonifier de 17 MDH à 19 MDH (13%), en raison de l’extension du réseau des pharmaciens admis en mode tiers payant avec la CNOPS et suite aux mesures exceptionnelles prises pour assurer la continuité de la desserte des médicaments coûteux aux assurés, précise le communiqué.

S’agissant des remboursements des adhérents des mutuelles dans le cadre des soins ambulatoires, le confinement et la suspension des délais légaux de dépôt des dossiers pour protéger les assurés ont compressé les paiements de 259 MDH en avril 2019 à 109 MDH (-58%) en avril 2020, a noté la CNOPS.

C’est la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) qui a connu la plus grande baisse (76 MDH, soit -70%), suivie de l’Oeuvre de mutualité des fonctionnaires et agents assimilés du Maroc (OMFAM) avec 36 MDH de baisse (-75%) et la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), avec 22 MDH (-40%).

La CNOPS s’attend à un effet de rattrapage immédiatement après la levée du confinement, soit en matière de recours aux soins, soit en matière de dépôt de dossiers des soins ambulatoires, a-t-on conclu.

LNT avec CdP