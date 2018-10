PARTAGER La CMR lance l’opération de contrôle de vie à partir du 20 octobre

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé le lancement, le 20 octobre, d’une opération de contrôle de vie des bénéficiaires des prestations relevant des régimes qu’elle gère. Ce contrôle, qui s’effectue une fois par an selon les dispositions légales et réglementaires régissant la CMR, a pour but de maîtriser les risques liés au paiement à tort des pensions et rentes, indique la CMR dans un communiqué. A cet effet et afin de simplifier les démarches de contrôle, les pensionnés concernés n’auront pas à se déplacer aux locaux de la CMR pour fournir leur attestation de vie, mais pourront tout simplement se rendre à leur agence bancaire pour encaisser leur pension par mise à disposition, précise le communiqué.

Ceux ayant une adresse à l’étranger ou ayant des pensions domiciliées auprès de la Trésorerie générale du Royaume devront renseigner et retourner à la CMR par voie postale le pré-imprimé à code barres qui leur a été envoyé à leur adresse par la Caisse, poursuit la même source. Concernant les personnes justifiant une incapacité d’accomplir les démarches de contrôle précitées, la CMR indique avoir mis en place une modalité de contrôle adaptée, faisant savoir qu’un courrier détaillant toutes ces modalités a été envoyé aux pensionnés concernés par le contrôle à leur adresse postale.

Par ailleurs, la CMR fait état de la mise en place de plates-formes de consultation à distance à la disposition des pensionnés souhaitant savoir s’ils sont concernés par l’opération de contrôle pour l’année en cours, précisant qu’il faut soit appeler le centre d’appel et interroger le serveur vocal au numéro 0537 567 567, ou d’envoyer leur numéro de CINE par SMS au 5808.

LNT avec Map