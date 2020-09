PARTAGER « أجي نفهمو التقاعد » – CMR : le digital pour sensibiliser sur les droits et obligations des affiliés

Dans le cadre du renforcement de sa politique de communication avec ses bénéficiaires et afin de les sensibiliser à leurs droits et obligations d’une manière simple et pédagogique, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a réalisé une série de vidéos sous le titre « أجي نفهمو التقاعد » dans lesquelles des sujets liés à la retraite en général ou aux droits et obligations des bénéficiaires de la caisse (actifs, retraités et ayants droit) seront traités à la fois exhaustivement et simplement.

Cette série de vidéos qui comprend 12 épisodes, sera diffusée le premier mardi de chaque mois via le portail électronique www.cmr.gov.ma et sur la page Facebook officielle de la caisse à dix heures du matin.

Le même jour, une interaction directe en commentaires avec les fans de la page aura lieu sur la page et traitera du sujet de la vidéo diffusée.



LNT