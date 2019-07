PARTAGER La CMPE investit 25 MDH dans une nouvelle unité de production de mortier plâtre

Afin de répondre à une demande croissante du marché national du mortier de plâtre (+30% annuellement), la Compagnie Marocaine de Plâtre et d’Enduit a investi une enveloppe globale de 25 millions de dirhams dans une nouvelle unité de production de mortier plâtre, annonce la société.

Cette réalisation rappelle l’importance du mortier de plâtre et ses dérivés dans le secteur des BTP et de la construction, et confirme le rôle stratégique de la CMPE dans le développement et le soutien de ce secteur majeur de l’économie, déclare-t-on auprès de la CMPE.

Grâce aux dernières technologies dont elle s’est dotée, automatisant ainsi le dosage, le mixage, l’ensachage et la palettisation, la CMPE développera sa capacité annuelle en production de mortier et enduits divers, en passant de 50 000 tonnes à 300 000 tonnes.

Plusieurs avantages innovants

A base de plâtre, et avec sa formule pré-mélangée en usine et ses propriétés d’isolation thermique et acoustique, le nouveau produit possède des caractéristiques techniques et esthétiques certaines, selon la CMPE. Ce matériau de construction se substitue aux solutions traditionnelles de mortiers de ciment, grâce à sa dureté, sa maniabilité, et l’économie de temps à son application, ce qui fait de lui un produit compétitif, aux multiples avantages pour l’habitat intérieur et de qualités qui assureront aux professionnels du bâtiment une meilleure offre, et aux futurs propriétaires de logement, un plus grand confort intérieur de qualité supérieure.

Cette nouvelle unité de production, fruit d’un mix entre ingénierie et savoir-faire marocain, confirme la vision stratégique de l’entreprise dans le développement de ce secteur, à travers notamment le segment du mortier de plâtre, selon un communiqué de la société.

Un acteur intégrateur du développement inclusif dans la région de Safi

La CMPE oeuvre depuis 70 ans à la mise en valeur du Gypse de la région de Safi, qui est l’un des meilleurs au monde par ses propriétés de blancheur et de pureté. La CMPE n’a eu de cesse de chercher à intégrer à ses procédés, des solutions de systèmes constructifs innovants et respectueux de l’environnement, et de veiller au remplacement des ressources surexploitées comme le sable.

Aussi, la filiale du Groupe Safari crée une dynamique régionale et nationale importante. En employant plus de 250 personnes directement, et des centaines d’autres indirectement, issues principalement de la région de Safi, elle contribue au développement de compétences et l’intégration des jeunes dans le monde professionnel.

Depuis la création du centre de formation en 2005, en collaboration avec des institutions publiques et privées, la CMPE a dispensé à plus 1500 professionnels du secteur des formations théoriques et pratiques de qualité (ouvriers, artisans, ingénieurs et architectes), dans divers domaines des nouvelles techniques et des technologies.

