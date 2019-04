PARTAGER Le CMI présente ses dernières innovations au Forum du Paiement Electronique

Le CMI a participé au Forum du Paiement Electronique en Afrique organisé en partenariat avec Visa du 11 et 12 avril derniers à Casablanca. Le leader de la monétique a profité de l’affluence exceptionnelle cette année, pour dévoiler sa nouvelle gamme de terminaux de paiement électroniques intelligents, annonce un communiqué du CMI.

Les clients, visiteurs et partenaires du CMI ont pu apprécier l’ergonomie et la richesse des fonctionnalités proposées sur ces nouveaux terminaux de paiement Android. Plusieurs services à valeur ajoutée ont ainsi suscité l’intérêt des participants dont l’acceptation des wallets nationaux (We Pay, DabaPay, SoPay…), la solution de paiement Alipay à destination des touristes chinois, le paiement de factures ou encore les recharges télécoms. Les participants ont aussi découvert le paiement sans contact avec carte ou téléphone mobile, une exclusivité CMI.

Le CMI a également dévoilé la nouvelle version de son espace commerçant qui permet un suivi très affiné de l’activité de paiement par carte bancaire d’un commerçant, ainsi que les nombreux atouts de sa plateforme de gestion de la fidélité.

Ces nouveautés démontrent une fois encore l’avance prise par le CMI dans la transformation digitale des paiements au Maroc et en Afrique, et confirme son leadership en matière d’innovation au service de ses clients et de ses partenaires, conclut le communiqué.