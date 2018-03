PARTAGER Le Club Santé Maroc voit le jour

Le Club Santé Maroc a été lancé, mardi 13 mars, à l’occasion de la 2ème édition du Colloque franco-marocain de la Santé organisé par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), Business France, le Service Economique de l’Ambassade de France au Maroc et le ministère de la Santé.

Le Club Santé Maroc réunit plus de 30 entreprises françaises du secteur qui sont soit déjà présentes au Maroc, soit souhaitent s’y développer. Il travaillera en étroite relation avec l’Ambassade de France au Maroc, Business France et la CFCIM, mais aussi l’association French Healthcare qui vise à promouvoir l’expertise française du secteur.

A cette occasion, S.E. M. Jean-François GIRAULT, Ambassadeur de France au Maroc, a rappelé la richesse et la diversité de la coopération franco-marocaine dans le secteur de la santé, ainsi que la mobilisation de l’ensemble des professionnels français pour accompagner le développement du secteur au Maroc.L’Ambassadeur a appelé au renforcement du partenariat d’exception qui lie la France et le Maroc dans le secteur de la santé, avec pour maître-mot, l’efficacité, et pour objectif, des résultats concrets et mesurables pour les malades.

« Dans un contexte de concurrence internationale accrue, le Club Santé Maroc vise à aider les entreprises françaises à devenir les partenaires stratégiques du Maroc dans le domaine de la santé. En mettant en place cette plateforme d’échange d’informations, nous visons à partager les expériences, à coordonner les actions pour fournir une offre complète et adaptée aux enjeux locaux, et à valoriser la qualité de tous les acteurs de la santé française. » précise M. Pierre Benham, nouveau Président du Club Santé Maroc et Directeur Général de Pierre Fabre au Maroc.

Pour M. Jean-Patrick Lajonchere, Fédérateur Santé nommé par le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, « Il s’agit du 12ème Club Santé dans le monde. Pour chacun, l’objectif est de promouvoir l’expertise française tout en comprenant et en s’intégrant au développement du système de santé des pays hôtes ».

Le Club Santé Maroc compte à ce jour plus de 30 membres et couvre divers domaines. Nombreux tournent autour des hôpitaux et des cliniques, partant de leur construction jusqu’à leur aménagement, en passant par la fourniture d’équipements biomédicaux, de services tels que la gestion, la restauration, la certification, les services d’héliportage ou encore la gestion des déchets médicaux.

Le Club Santé Maroc accueille également les industries pharmaceutiques, les assurances, la communication particulièrement digitale, et enfin les actions sociales en entreprise.

LNT avec Cp