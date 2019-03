PARTAGER Le Club des femmes DRH souffle sa 1ère bougie

Né de la volonté de femmes engagées pour l’égalité professionnelle, le Club de femmes DRH souffle sa 1ère bougie, annonce un communiqué. Si la représentation des femmes augmente sur le marché du travail, l’égalité est encore loin d’être acquise. On observe que la féminisation diminue avec le niveau de responsabilités. Partant de ce constat, le Club des femmes DRH s’est fixé pour ambition de faire bouger les lignes de l’égalité au sein des organisations marocaines, poursuit le texte.

Le Club est constitué de femmes DRH venant de tous les horizons (public et privé) qui œuvrent à renforcer la représentativité des femmes à des fonctions dirigeantes. Il est fondamental pour le Club de se positionner en tant que partenaire stratégique et actif auprès de toutes les parties prenantes.

Pour cela, le Club des femmes DRH compte mener un ensemble de projets autour de l’égalité professionnelle. Il s’agit concrètement de sensibiliser les organisations aux sujets qui touchent aux stéréotypes managériaux, de pointer du doigt les inégalités et de favoriser les bonnes pratiques. Le Club des femmes DRH a pour objectif de devenir une force de proposition auprès des pouvoirs publics et institutions, en construisant notamment un think-thank Lab autour des sujets liés à l’égalité professionnelle.

Le Club invite chacun et chacune à poser son empreinte dans la construction de l’égalité afin d’engager les institutions publiques et privées à adopter une politique égalitaire et surtout d’en faire une réalité au quotidien, conclut le communiqué.

LNT avec CdP