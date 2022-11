A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Club des Femmes Administrateurs au Maroc, CFA, organise une conférence débat sous le thème « Les engagements ESG, soit Environnementaux, Sociaux, Sociétaux et de Gouvernance ». Un sujet, certes d’actualité, que les membres de CFA en tant qu’administrateurs de sociétés d’un certain niveau de gouvernance, peuvent appuyer. Cet événement anniversaire se tient aujourd’hui mercredi 16 novembre à l’auditorium de l’ESCA.

Cette conférence est présentée par la présidente de CFA Mme Amina, Figuigui. A ses côtés, Mme Nadia FETTAH – Ministre de l’économie et des finances, fondatrice de CFA, présente les « Enjeux ESG dans le Nouveau Modèle de Développement ». Et Mme Nezha Hayat, présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, l’AMMC, et qui a présidé CFA à sa création, expose les « Préconisations du régulateur an matière de reporting ESG de l’Entreprise. Quant à M. Chakib ALJ, Président de la CGEM, il expose « les Engagements CGEM en faveur de la RSE/ESG et attractivité pour l’investissement.

En marge de cette conférence, Mme Amina Figuigui, Présidente de CFA, a bien voulu nous accorder une interview pour présenter à nos lecteurs le combat des femmes membres du Club des femmes administrateurs et le bilan des 10 ans de réalisations de leur association, en termes de nominations de femmes en tant qu’administrateurs.

La Nouvelle Tribune : Madame la Présidente du Club des Femmes Administrateurs du Maroc, votre association fête ses 10 années, pouvez-vous partager avec nos lecteurs son bilan en termes de femmes administrateurs sur les plans qualitatif et quantitatif ?

Amina Figuigui : Nous sommes passées de 25 à près de 100 adhérentes entre 2013 et aujourd’hui, sans bien sûr sacrifier la qualité du recrutement de nos membres. Les cooptations au sein de CFA se font sur des critères exigeants en termes de profil et de parcours professionnels. La preuve en est que nos adhérentes détiennent à ce jour plus de 300 mandats. Nous avons ainsi démontré qu’il se trouve au Maroc nombre de femmes de talent, à l’expérience riche et variée et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin, bien au contraire.

Notre ambition est de doubler nos effectifs dans les deux années à venir. D’abord, parce que nous n’avons sans doute pas encore identifié toutes les femmes pleinement qualifiées pour intégrer les rangs de CFA. Ensuite, parce que nous allons constituer un vivier qui comprendra des femmes n’ayant pas encore tout à fait l’expérience requise pour devenir administrateurs mais qui le souhaitent et en ont le potentiel. Nous allons mettre à leur disposition des formations et les accompagner par du mentorat pour qu’elles soient rapidement en mesure de devenir administrateurs à leur tour. Ce faisant, nous avons l’ambition de mettre à la disposition des entreprises toutes les ressources dont elles ont besoin dans les années à venir, non seulement pour respecter la réglementation mais aussi pour mettre en place une gouvernance performante et durable, adaptée aux enjeux actuels et futurs.

Pour ce qui concerne la forme juridique « Société Anonyme », une nouvelle législation a imposé la présence des femmes dans les organes de gouvernance, dans quelle mesure a-t-elle permis de faire avancer la cause défendue par CFA ? La loi ne doit-elle pas aller plus loin ? Jusqu’où ? Qu’en attendez-vous ?

L’adoption de l’amendement à la loi 17-95 par le Parlement le 31 juillet 2021, qui impose aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne d’accueillir au minimum 30% de femmes dans leurs conseils au 1er janvier 2024 et 40% au 1er janvier 2027 est un pas décisif dans la bonne direction, celle d’un meilleur équilibre entre les genres au sein des organes de gouvernance.

L’étape suivante devrait être la mise en place de dispositions similaires au sein des établissements et entreprises publics, l’Etat, qui doit œuvrer à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes selon les termes de notre Constitution, se devant d’être exemplaire.

Les codes des pratiques de bonne gouvernance en cours de révision inciteront certainement à aller plus loin dans le sens où ils encourageront toutes les sociétés, quels que soient leur actionnariat et leur taille, à accueillir davantage de femmes dans leurs conseils, pour tendre vers la parité.

Ce n’est pas seulement une affaire de justice, c’est avant tout un gage de performance car la mixité, et plus largement la diversité, garantissent une meilleure appréciation des options stratégiques et une meilleure prise de décision, ce qui n’est plus à démontrer.

Le thème de l’évènement anniversaire de CFA porte sur les engagements ESG des sociétés, quels sont les prérequis pour une gouvernance responsable et durable ? Quels sont les arguments que CFA met en avant pour soutenir cette transformation innovante de la gouvernance ?

Dans notre monde en rapide transformation et confronté à des nombreux défis, une entreprise qui se concentrerait sur le seul objectif de la rentabilité risquerait fort de compromettre sa survie. Elle ne doit plus seulement se soucier de ses actionnaires mais aussi de son utilité sociale et de son impact sur son environnement. Ce faisant, elle enclenche un processus vertueux pour une performance durable. Les marchés financiers eux-mêmes l’ont bien compris et ils sont de plus en plus attentifs à une gouvernance qui prenne en compte toutes ces dimensions. De fait, les entreprises les plus performantes en matière d’ESG enregistrent des croissances plus rapides que celles qui ne s’en soucient pas.

Chez CFA, nous sommes très conscientes de ces enjeux. Nous estimons que notre vocation est d’accompagner ce mouvement de fond, voire de l’amplifier. Une présence accrue des femmes dans les organes de gouvernance, leur permettra de mieux faire entendre leur analyse et partager avec leurs collègues masculins leurs convictions sur des sujets aussi essentiels pour notre avenir commun.

C’est ce qui a guidé le choix de la raison d’être de CFA : « développer une communauté influente de femmes leaders œuvrant pour une gouvernance performante, responsable et durable ».

Entretien réalisé par Afifa Dassouli

