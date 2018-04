Le Club Afrique Développement et la SIB à l’heure des « Fintech »

Le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, avec la Société Ivoirienne de Banque, organise les 26 et 27 avril prochain, à Abidjan, une mission multi-sectorielle à destination des opérateurs économiques continentaux et internationaux, autour des « Fintech ».

Cette rencontre sera marquée par la présence du ministre Ivoirien de la Communication, de l’Économie numérique et de la Poste, M. Bruno Nabagné KONÉ.

Sont prévus lors de cette rencontre, des rendez-vous d’affaires B to B (tous secteurs) ainsi que B to G en vue de concrétiser des partenariats en plus de l’accès au dispositif des banques de projets d’investissement de la Côte d’Ivoire.

Après la Mauritanie, cette mission est la 2e de l’année. Le CAD a pu opérer en 2017, 7 missions multi-sectorielles en Côte d’Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc, au Congo et au Gabon, fédérant plus de 1 500 entreprises de 15 pays du continent, ayant généré plus de 1 000 rendez-vous d’affaires en plus de visites terrains des chantiers de développement les plus emblématiques du pays.