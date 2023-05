Huawei Maroc vient de clôturer avec succès la deuxième édition de l’événement « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit », organisée mardi 16 mai à Casablanca.

Animé par l’ambition de promouvoir et stimuler l’évolution de la finance intelligente, le sommet s’est articulé autour du thème «Unleash Digital, Non-stop Banking. Create New Value Together», avec une focalisation marocaine sur « Le Digital au service de la banque sans frontières ».

Plus d’une centaine de participants, comprenant des clients, des partenaires et des experts financiers d’institutions nationales et internationales, se sont réunis pour discuter des dernières tendances dans le développement de la finance digitale.

L’objectif à travers cet événement est de soutenir les clients et partenaires de Huawei dans le développement d’un système financier entièrement connecté et intelligent en partageant les dernières tendances de la finance digitale. Présent au « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit », Jerry Cui, Directeur Général de Huawei Maroc, a déclaré à cette occasion : « Huawei est un partenaire stratégique de la transformation digitale du secteur financier. Fort de son expertise et de ses dernières innovations, Huawei s’engage à accélérer la transformation intelligente et inclusive des services financiers et à forger un écosystème ouvert de services bancaires intelligents intégrant la finance avec la technologie».

De son côté, Youness Qarmiche, Directeur Commercial de Huawei Maroc, a souligné la position de Huawei en tant que fournisseur leader de solutions Cloud agiles et intelligentes pour le secteur financier. Il a souligné : « Huawei joue un rôle clé en tant que partenaire majeur de la transformation digitale du secteur financier, un secteur qui requiert une importance croissante, offrant des solutions complètes d’infrastructures, de plateformes digitales et de clouds pour soutenir le ‘Non-Stop Banking’ ». Et d’ajouer : « Grâce à ses solutions de pointe, Huawei aide les banques à développer leurs opérations digitales, à renforcer leur cybersécurité, à améliorer l’expérience clients et à optimiser leur efficacité opérationnelle, contribuant ainsi à la réussite de leur transformation digitale ».

La deuxième édition du « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit » était l’occasion d’échanger sur les nouvelles perspectives de la finance digitale, en présence de nombreux experts Huawei. Les participants ont eu l’occasion d’explorer les dernières solutions technologiques conçues par Huawei pour accompagner la croissance du secteur financier, notamment les récentes innovations en intelligence artificielle, en cloud computing et en sécurité.

Cette année, l’événement a inclus des séances de formation approfondies, des études de cas pratiques et des discussions en groupe pour encourager la collaboration.

Il est à noter que plusieurs messages clés ont pu être abordés lors de cette deuxième édition du « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit », notamment le passage au vert et à l’intelligence artificielle dans le but de permettre aux banques de devenir plus durables, plus efficaces et plus compétitives. La conférence a offert aux intervenants l’opportunité de revenir plus en détail sur la nécessité de remplacer les traditionnels investissements destinés à « faire fonctionner la banque » par des investissements destinés plutôt à « changer la banque ». Les panélistes ont également abordé la question de construction d’écosystèmes et de super-applications en vue de créer une perturbation digitale vertueuse qui favoriserait l’essor de services financiers plus innovants.

